Sağlık yönetimi mezunları ne iş yapar? Sağlık yönetimi mezunları maaşları ve iş olanakları

Sağlık yönetimi bölümü, sağlık sektöründe yer alan kurum ve kuruluşların işletmesi, yönetimi ve faaliyetlerinin planlanması aşamasında ihtiyaç duyulan yetki ve bilgi sahibi kişilerin yetiştirildiği bölümdür. Bu bölüm özellikle son yıllarda ismini daha fazla duyurmaya başlamıştır. Hastanelerde, ilaç şirketlerinde, laboratuvarlarda sağlık yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümü okuyan insan sayısı da oldukça fazladır. Peki sağlık yönetimi mezunları nerede çalışırlar? Sağlık yönetimi bölümü mezunu kişi ne iş yapar? İşte tüm detaylar...

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Sağlık yönetimi, sağlık tesisinin performansınız düzenleme ve koordine etme sürecini belirlemektedir. Sağlık yöneticileri bir sağlık kuruluşunun iş ve idari icraatlarını denetlerler. Sağlık isminin geçtiği her yerde ihtiyaç duyulan bir meslektir. Bundan dolayı da son zamanlarda ismini duyurmuştur. Mezun kişilerin görevleri sağlık kurumunun gerekli prosedürlerini yerine getirmek ve gerekli koordinasyonu sağlamaktır. Aynı zamanda yönetim fonksiyonları hakkında sorumlulukları da yürütmelidirler.

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunları İş İmkanları

Sağlık yönetimi bölümü mezunları sağlık yöneticiliği unvanı ile iş hayatına atılırlar. Bu bölümden mezun olan kişiler pek çok yerde işe başlayabilirler. İçerisinde sağlık geçen her yerde iş sahibi olabilirler. Oldukça geniş yelpazede çalışma imkanları olsa da kamu sektörlerinde iş bulma imkanları oldukça kısıtlıdır. Bu bölümde mezun kişilerin yaşadığı tek sorun atanma sorunudur. Ancak özel sektörlerde iş bulmaları kolaydır.

İşletme mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır? İşletme mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Sağlık yöneticileri adından da anlaşılacağı üzere sağlık alanlarında çalışırlar. Sağlık alanında en fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden birisi de sağlık yöneticileridir. Sağlık yönetimi bölümünden mezun kişiler pek çok yerde kendilerine uygun iş bulabilirler. İşte sağlık yönetimi bölümü mezunlarının çalışabilecekleri bazı yerler:

Sağlık kuruluşlarında yönetim, işletme ve planlama departmanlarında çalışabilirler.

Hastane yönetimi

Sağlık hizmetleri organizasyonu

Sağlık finansmanı

Sağlık sigortacılığı

Sağlık teknolojileri ve kullanımı

İlaç şirketleri

Tedarik zincir şirketleri

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler

Üniversite hastaneleri

Özel hastaneler

Sağlık turizmi şirketleri

Evde bakım veren kuruluşlar ve huzurevleri

Rehabilitasyon merkezleri

Halk sağlığı kurumu ve kuruluşları

Sağlık Yönetimi Bölümü Mezunları Maaşları

Sağlık yönetimi bölümü mezunlarının maaşları değişiklik göstermektedir. Ancak bir hastanede hastane müdür pozisyonunda ise 8 bin lira maaş alabilirler. Sağlık yönetimi bölümünden mezun olup bir hastaneye başhekim ve hastane başkanı gibi pozisyonlarda çalışılıyorsa kişinin maaşı 15.000 ile 28.000 lira arasında değişiklik gösterir. En yüksek maaşı ise profesör unvanlı sağlık yöneticileri alır.

Sağlık Yönetimi Bölümü Dersleri

1. Yarıyıl İktisada Giriş 1 İşletme İlkeleri Genel Muhasebe 1 Pazarlama Yönetimi Tıbbi Dokümantasyon Yabancı Dil 1



2. Yarıyıl Sağlık Hukuku İktisada Giriş 2 İşletme Fonksiyonları Sağlık Kurumları Mevzuatı Örgütsel Davranış Yabancı Dil 1



3. Yarıyıl İşletme Yönetimi Denetim Kamu Maliyesi Sağlık Kurumları Yönetimi 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Türk Dili 1



4. Yarıyıl İdare Hukuku Sağlık Kurumlarında İletişim İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik Yönetim 2 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Türk Dili 2



5. Yarıyıl Kamu Personel Hukuku Psikoloji Sağlık Alanında İstatistik Sağlık Ekonomisi Tıbbi Terminoloji Tıbbi Cihaz ve Malzemeler



6. Yarıyıl Genel Beslenme İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Proje Yönetimi Temel İlk Yardım Bilgisi Bakım Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Temel Sağlık Hizmetleri



7. Yarıyıl İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumsal İletişim Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi Sağlık Hizmetlerinde Araştırma ve Değerlendirme Sağlık Kurumlarında Operasyon Yönetimi Sağlık Sigortacılığı



8. Yarıyıl Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar İnsan Beden Yapısı ve Fizyolojisi Sağlık Birimlerinde ve Yönetiminde Etik Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi



İktisat mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır? İktisat bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?