Son dakika haberi: Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı
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Son dakika haberi: MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı. Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek - Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek
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Son dakika haberi: Milyonlarca öğrenci merakla bekliyordu! MEB, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı