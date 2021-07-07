Sosyal hizmetler mezunları ne iş yapar? Sosyal hizmetler mezunları maaşları ve iş olanakları

Sosyal Hizmetler, toplumda yardıma muhtaç olan her bir bireyin zaman içerisindeki değişimi ve gelişimi için toplumsal olarak çözüm üreten, bu sorunların çözülmesi için gerekli kurumlar aracılığı ile çalışmalar yapan meslek dalıdır. Genellikle İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde yer alan Sosyal Hizmetler bölümü, ön lisans ve lisans olmak üzere ikiye ayrılır. Karıştırılmaması gereken en önemli hususlardan birisi de sosyal hizmetler bölümü ön lisans mezunlarının sosyal çalışmacı kadrolarına atanamamasıdır. Lisans mezunları sosyal hizmet uzmanı ya da sosyal çalışmacı ünvanı alırken ön lisans mezunları ise sosyal yardımcı, sosyal tekniker vb. gibi unvanları alırlar. Açık öğretim ya da önlisans mezunlarının lisans mezunları gibi kolay iş bulabilmeleri için bu bölümü DGS ile dört yıla tamamlamaları gerekmektedirler. Ortak dilin ingilizce olduğu sosyal hizmetler bölümünden mezun olan kişiler ikinci bir dil olarak Arapçayı da öğrenirlerse "Geçiçi Koruma Statüsü"nde sığınmacıların bulunması sebebiyle diğer meslektaşlarından bir adım önde daha kolay iş bulabilirler. Peki sosyal hizmetler bölümü mezunları ne iş yapar ve iş olanakları nelerdir?

Sosyal hizmetler bölümü mezunları ne iş yapar?

Sosyal hizmetler bölümünden mezun olanlar çalıştıkları kurumlarda farklı görevler alabilirler. Yaptıkları işler, masa başı çalışan ve aktif çalışan sosyal çalışmacılar olarak ikiye ayrılır:

Masa Başı Çalışan Sosyal Çalışmacılar: Daha çok kamu kuruluşlarında yaptıkları analizler ve araştırmalar sonucunda raporlama ve gerekli birimlere yardım ulaştırılmasını sağlayan kişilerden oluşmaktadır. Genellikle masa başı hizmet verip dosya işleriyle uğraşırlar.

Aktif Çalışan Sosyal Çalışmacılar: Bu kişiler ise genellikle yardıma muhtaç kişilere yardım götürüp, çeşitli konferanslarda görev alıp çevre araştırması yapan kişilerdir. İnsanlarla sıkça iletişim halinde olup aktif rol oynarlar.

Çocuk gelişimi mezunları iş imkanları: Çocuk gelişimi bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Sosyal Hizmetler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çocuk Koruma ve Bakım Sistemleri

Sosyal Hizmet Araştırması I

Çocuklarla Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme

Endüstriyel Sosyal Hizmet

Sosyal Sorunlar

Ailelerle Sosyal Hizmet

Feminist Sosyal Hizmet

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

Feminist Sosyal Hizmet

Felsefeye Giriş

Engellilerle Sosyal Hizmet

İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmette Görüşme ve İlke Teknikleri

Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri

Kentleşme-Kentsel Sorunlar ve Sosyal Hizmet

Sos. Hiz. Etik İlke Değ. ve Sor. t

Sosyal Hizmet Araştırması II

Sosyal Hizmetlerde Bilişim Teknolojileri

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Sosyal Hizmet Yönetimi

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Çocuklarla Sosyal Hizmet Dersi

Sosyal Hizmet Araştırması I

Sosyal Hizmet Kuramı II

Sosyal Hizmet Araştırması II

Sosyal Hizmet Kuramı III

Karşılaştırmalı Sosyal Refah Modelleri

Sosyal Hizmet Yönetimi

Engellilerle Sosyal Hizmet

Nitel ve Nicel Araştırma

Göçmen ve Sığınmacılarla Sosyal Hizmet

Araştırma I

Yoksulluk ve Sosyal Hizmet

Çocuklarla Sosyal Hizmet

Okul Sosyal Hizmeti

Sosyal Hizmet Ortamlarında İnceleme

Gençlerle Sosyal Hizmet

Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Sivil toplum örgütleri

Adalet Bakanlığı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Devlet Üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri

Sağlık Bakanlığı

Aile Mahkemeleri

Çocuk Mahkemeleri

Sokak Çocukları Merkezleri

Islahevleri

Cezaevleri

Kredi ve Yurtlar Kurumu

Özel Eğitim Kuruluşları

Sosyal Yardım Birimleri

Özel Eğitim Kuruluşları

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

0-12 Yaş Çocuk Yuvaları

Kreş ve Gündüz Bakımevleri

Sosyal Güvenlik Kurumu

Koruyucu Aile Hizmetleri

Sosyal Hizmetler Bölümü İş Olanakları Nelerdir?

Sosyal hizmetler mezunları yukarıda da belirtmiş olduğumuz kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Neredeyse her üniversitede olup açık öğretim fakültelerinde de sosyal hizmetler eğitimi verilmektedir. İş arayışında olan mezunların çevresinin ve bağlantılarının güçlü olması, iletişim becerilerinin kuvvetli olması daha fazla iş olanağı bulmaları konusunda fazla önem arz ediyor.

Sosyal Hizmetler Bölümü İş İmkanları Nelerdir?

Açık öğretim ya da önlisans mezunlarının lisans mezunları gibi kolay iş bulabilmeleri için bu bölümü DGS ile dört yıla tamamlamaları gerekmektedirler. Ortak dilin ingilizce olduğu sosyal hizmetler bölümünden mezun olan kişiler ikinci bir dil olarak arapçayı da öğrenirlerse "Geçiçi Koruma Statüsü"nde sığınmacıların bulunması sebebiyle diğer meslektaşlarından bir adım önde daha kolay iş imkanı bulabilirler.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları Maaşları Ne Kadar?

Mezun olup mesleğe yeni başlayan kişiler memur olarak görev yapıyor ise 3800 civarında maaş almaktadır. Özel sektörde bu rakam değişkenlik gösterebilir; görev yapan mezunlar asgari ücret ve biraz üstünde maaş almaktadır.

Sosyoloji mezunları nerelerde çalışır? Sosyoloji bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

Sosyal Hizmetler Mezunları Öğretmen olabilir mi?

Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin formasyon alabilecek bölümlerin içinde Sosyal hizmet bölümü yoktur. Sosyal Hizmetlerden mezun olan kişiler formasyon alamadıkları için öğretmen olamazlar.

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunları Kreş Açabilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, en az ilkokul mezunu olan ve adli sicil kaydı temiz olan herkes kreş açabilir. Dolayısıyla sosyal hizmetler bölümü mezunları da kreş açabilirler.