Sosyoloji bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Sosyoloji mezunları nerelerde çalışır?

Sosyoloji aslında toplum ve birey arasındaki ilişkileri inceler. Davranışlar, etkiler ve sonuçlar gibi toplum ve birey arasındaki etkenlere odaklanır. Sosyoloji mezunları da bu bilimsel faaliyetleri gerçekleştirerek sosyolog adını alırlar. Sosyologlar ayrıca ekonomi dalıyla da ilgilenerek enflasyon gibi toplumu etkileyen değerleri ölçer. Sosyoloji mezunları iş imkânları ve bu iş hayatlarında ne kadar maaş alacakları gibi birçok konuyu ele aldık.

SOSYOLOJİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Sosyoloji toplum ve birey ilişkisini incelediği için ne kadar sınırlayıcı alanı olduğu gözükse de aslında belirli bir alanda sınırlandırılamaz. Çünkü toplum devamlı dönüşüm ve değişim halinde olduğu için sosyolog da bu yeniliklere açık olmalıdır. Sürekli kendini geliştirmeli ve araştırmalıdır. Kısacası sosyologlar için araştırmacı olmak çok önemlidir. Gelecekte önünüze çıkan iş imkânlarında sizden en çok bu özellik istenecektir. Sosyoloji bölümü mezunları iş imkânları kamu ve özel sektörde bulunmaktadır. Kamuda atamalar az olduğu için KPSS'den çok iyi bir puan almak gerekir.

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SOSYOLOJİ MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI

Bir sosyolog olmadan önce keşfetmeyi, araştırmayı seven; toplumu ve bireyi incelemekten kaçınmayan yani işini seven olmalıdır. Çünkü toplumu ve bireyi anlamak için beşeri değerleri, ahlaki ve geleneksek kuralları göz önünde bulundurmalıdırlar. Sosyoloji mezunlarının alabileceği sertifikalar vardır. Bunlar içinde en önemlisi "Aile Danışmanlığı Uzmanlık Sertifika" programıdır. Bunun dışında bazı kurum ve kuruluşlar personel alımında bilgisayar, yabancı dil sertifikası da istemektedir. Bu tarz eğitimleri tamamlayarak CV'nizi zenginleştirebilirsiniz.

Daha sonra "Sosyoloji bölümü mezunları nerede çalışır?" Sorusuna yanıt aramalıdır. Size bu konuda bazı önerilerimiz olacak.

Basın ve Yayın sektörü

Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların Türkiye temsilcilikleri

İnsan kaynakları birimleri

Ajanslar

Sivil Toplum Kuruluşlarında

Güvenlik şirketlerinde

İl Sağlık Müdürlükleri

Araştırma şirketleri ve düşünce kuruluşları

Üniversiteler

Sosyoloji mezunları adliyede çalışabilir mi?

Sosyolog mezunları adliyede de çalışabilmektedir. Bunun için ilgili adliyede boş kontenjanların olması gerekir.

Sosyoloji mezunları rehber öğretmen olabilir mi?

Sosyoloji mezunları rehber öğretmen olabiliyor ama en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirmeleri gerekiyor. YÖK ve Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda şartları tamamlayanlar başvuru yapabiliyorlar.

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Sosyoloji mezunları aile danışmanı olabilir mi?

Sosyoloji mezunları Aile Danışmanlığı Uzmanlık Sertifika programına katılarak bu belgeyi almak zorundalar. Bu belge ile aile danışmanı olabilir.