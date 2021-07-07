Binlerce öğretmen adayı "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere; atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEBBİS Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bekleniyor!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yılın takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde online sistem üzerinden açıklanacak. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.

İTİRAZ TARİHLERİ

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

ATAMA TERCİH VE SONUÇ TAKVİMİ

Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.

2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 öğretmen atama takviminde, sözleşmeli mülakat sonuçlarının 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacağına yer verdi.

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 1-6 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak.

Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.