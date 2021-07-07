Tarih bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Tarih mezunları nerelerde çalışır?

Tarih bölümü okumak için öncelikle sözel veya eşit ağırlık bölümlerinden istediğiniz üniversite için gerekli puanı almak yeterlidir. Daha sonra Fen-Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Beşerî Bilimler Fakültelerine bağlı olan tarih bölümünü 4 yıllık lisans öğrenimini okumanız gerekmektedir. Sonra ki süreçte ise aklımızdaki soru tarih bölümü mezunları iş olanakları nelerdir? Bu sorunun cevabını ve birçok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

TARİH BÖLÜMÜ NE İŞ YAPAR?

Tarih bölümünü kazanıp mezun olduktan sonra her genç gibi iş kaygısı çekmeye başlayabilir. Önemli olan bu bölümü bitirdikten sonra ne işle meşgul olacağınıza karar vermelisiniz; çünkü mezun olduktan sonra birçok alanda çalışabileceğiniz bir bölüm seçtiniz. Şimdi ise karar verme zamanı geldi. Bu bölümü okuyup çalışabileceğiniz yerleri sıralarsak formasyon alıp lisede tarih öğretmeni olabilir. Yüksek lisans yapıp üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev alabilirsiniz. Yani yazımızda da belirttiğimiz gibi okulu bitirdikten sonra seçmek istediğiniz mesleği seçmelisiniz.

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TARİH BÖLÜMÜ MEZUNLARI İŞ OLANAKLARI

Tarih bölümünün sonunda yapabileceğiniz iş olanaklarını sizin için araştırdık. Tarih bölümü mezunları iş imkanları üzerinde yaptığımız küçük araştırmalarla size bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu bölümün sonunda iş sahibi olabilmeniz için bütün önerilerimizi sizinle paylaşacağız. Tarih bölümü mezunları nerede çalışır? Sorusunun ve birçok aklınıza takılan sorunun işte cevabı:

Yüksek lisans yaparak üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev alabilirsiniz.

Müzelerde danışman rehberlik hizmetleri verebilirsiniz.

Formasyon alarak liselerde tarih öğretmeni olarak devlet veya özel bir kuruluşta görev yapabilirsiniz.

Arşivlerde dosyalama ve tarih bilgilerinizde araştırmalara karar verebilirsiniz.

Arkeolog olarak görev yapabilirsiniz.

Devlet kurumlarında memur olarak çalışabilirsiniz.

Turizm rehberliği yaparak turist gezilerinde rehber olabilirsiniz.

Askeri personel olarak görev yapabilirsiniz.

Bu bölümü okuyarak başlayabileceğiniz yerler burası seçim sizin.

Tarih bölümü mezunları hangi memurluklara başvurabilir?

Tarih mezunları birçok memuriyete başvurabilirler. Bunları sıralarsak Türk tarih kurumu, TBMM, Türk silahlı kuvvetleri, devlet arşivleri, müzeler, bakanlıklar ve üniversitedeki memuriyetlere başvurabilirler.

Tarih bölümü mezunları öğretmen olabilir mi?

Yukarıdaki yazımızda bu konuya açıklık getirmiştik. Öncelikle formasyon alarak liselerde tarih öğretmeni olabilir. Yüksek lisans yapıp üniversitelerde öğretmen olarak çalışabilirsiniz.

Tarih bölümü mezunları kaymakam olabilir mi?

Yeni yayınlanan yasa tasarısı üzerine tarih mezunları kaymakamlık için koşulları sağlayan adaylar arasında görülmüştür.

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