Uzay mühendisliği bölümü mezunları ne iş yapa? Uzay mühendisliği maaşları ve iş olanakları

Tercihlerin yaklaşmasıyla birlikte insanlar bölümler hakkında araştırmalar yapmaya başlamış durumdalar. En çok merak edilen bölümlerden birisi de uzay mühendisliğidir. Uzay mühendisliği, oldukça önemli mesleklerden birisidir. Uzay mühendisi olan kişilerin pek çok sorumluluğa sahip olduğu bilinmektedir. Peki Uzay mühendisleri ne iş yapar? Uzay mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...

Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Uzay mühendislerinin işleri hem karada hem de havadadır. Yaptıkları pek çok iş vardır. Uzay mühendisi olmuş kişilerin bir sürü sorumlulukları vardır. Yaptığı işlerden bazıları şunlardır:

Proje yönetimi ve planlama süreçlerini iyi bilmek.

Üretilen uçağın tasarımını yapmak.

Uçak sistemini denetlemek.

Motor gücünü kalkış ve iniş sırasında ayarlamak.

Uçağın dış sistemini, seyahat öncesinde denetlemek.

Uçağın yakıt ihtiyacını belirlemek.

Hava durumlarını takip etmek.

İniş kalkış verilerini hesaplamak.

Yeni teknolojileri takip etmek.

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Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunları İş İmkanları

Uzay mühendisleri iş bulmakta zorlanmazlar. Uzay mühendisliği bölümünden mezun kişiler gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında kolayca iş bulabilmektedir. Bu bölüm en değerli bölümlerden birisidir. Ülkemizde gittikçe daha da değerlenecek bölümlerden birisidir. Uzay mühendisliği bölümünden mezun olmuş bir kişinin işsiz kalması neredeyse imkansızdır. İsteyen kişiler gerekli eğitimleri alarak akademik kariyere de yönelebilirler. Her yönden oldukça avantajlı bir bölümdür. Bu bölümde yapabileceğine inanan ve seven herkes için tavsiye edilmektedir. Savunma sanayiine yönelik pek çok yerde uzay mühendisi istekleri de arttığı için uzay mühendislerine ihtiyaç da artmaktadır. Tercih edilebilecek en iyi mesleklerden birisidir.

Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Uzay mühendislerinin çalışabilecekleri pek çok alan mevcut. Devlet ya da özel kurumda çalışmak gibi tercih hakları da var. Devlet, uzay mühendisliği konusunda fazla bir alım yapmasa da devlet kurumlarında çalışma fırsatı da bulunan bir meslek. Ancak daha çok özel sektörde talep gören bir meslek. Uzay mühendislerinin daha iyi yerlere gelebilmeleri için bir başka tercihi de yurt dışı. Yurt dışı uzay ve havacılık çalışmalarında daha yoğun olan ülkelere sahip. Uzay mühendisleri ister devlet ister özel ister yurt dışında çalışsınlar, oldukça değerli bir mesleğe sahipler.

Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunları Maaşları

Uzay mühendisleri hakkında en fazla araştırılan konulardan birisi de maaşlarıdır. Uzay mühendisleri kamu ya da kamu destekli şirketlerde (THY, Savunma Sanayi, HAVELSAN, ASELSAN) çalışırlarsa maaşları 4000- 6000 lira arasında değişiklik gösteriyor. Özel bir sektörde ise, ilk işe başlayanlar 3-4 bin lira maaş alabiliyor. Ancak tecrübesi arttıkça maaşı 20 bin liraya kadar artabiliyor. Yurt dışında ise bir uzay mühendisi yılda 85 bin Amerikan Doları maaş alıyor.

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Uzay Mühendisliği Bölümü Dersleri