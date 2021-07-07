Zootekni bölümü mezunları ne iş yapar? Zootekni mezunları maaşları ve iş olanakları

Hayvan yetiştirmede en derin bilgilere sahip kişilerdir. Zootekni bölümü ülkemizde fazla duyulmayan ancak değerli olan bölümlerden birisidir. 4 yıllık eğitim veren zootekni bölümünden mezun kişilere zooteknist ya da ziraat mühendisi unvanı alırlar. Zootekni bölümünü tercih edecek kişilerin hayvanlardan korkmayan ve onlara değer veren birisi olması çok önemlidir.

Zootekni Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Zootekni bölümünden mezun olup çalışmaya başlayan kişiler, büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan üretimi, yetiştirme ve araştırma bölümlerinde pek çok işe sahiptirler. Bu alanların dışında da hayvan besleme laboratuvarları ve genetik laboratuvarlarında çalışabilirler. Mezun kişilerin iş hayatındaki asıl amaçları hayvanların üremesini verimli hale getirebilmektir. Hayvanlar ile ilgili pek çok iş yapmaktadırlar. Her türlü hayvan hakkında eğitim alan bu kişiler özel sektörlerde çok çalışırlar.

Zootekni Bölümü Mezunları İş İmkanları

Zootekni bölümünden mezun olan kişiler hayvanların oldukları her yerde çalışabilirler. Hayvanların üremesi asıl amaçları olduğu için daha çok özel çiftlikler ve özel laboratuvarlarda çalışmaktadırlar. Ancak daha pek çok alanda çalışabilme ihtimalleri de vardır. Zootekni ölümünden mezun olan kişiler isteklerine bağlı olarak, gerekli sınavları geçip hayatlarına akademisyen olarak da devam edebilirler.

Zootekni Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Zootekni bölümünden mezun olan kişiler hayvanların yetiştirilip üremesiyle ilgilenirler. Bu kişiler birçok alanda çalışabilirler. Oldukça değerli mesleklerden birisi olan zooteknistlik hayvanlarla içli dışlı olunan mesleklerden birisidir. Bu mesleği isteyen kişilerin içinde hayvan sevgisi olmalıdır. Aynı zamanda sabırlı kişiler olmalılardır. Aksi takdirde çalışma koşulları o kişileri çok zorlayabilir. Zootekni bölümü mezunlarının çalışabilecekleri bazı alanlar şunlardır:

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yem Fabrikaları

Laboratuvarlar

Özel Çiftlikler

Zootekni Bölümü Mezunları Maaşları

Üniversite sınavları yaklaşırken en fazla araştırılan mesleklerden birisi de zooteknistliktir. Zootekni bölümü, en iyi bölümlerden birisidir. Hayvan sevenler için çok ideal bir meslektir. Zootekni bölümü hakkında en merak edilen şeylerden birisi de bu bölümden mezun kişilerin ne kadar maaş aldığıdır. Zootekni bölümü mezunları ikiye ayrılır. Özelde ve kamuda çalışanlar... Devlette çalışan zootekni ziraat mühendisleri yüksek bir maaşla işe başlarlar ve maaşları neredeyse hiç artmaz. Özel sektörlerde ise düşük bir maaşla başlanır ve kendini kanıtlayan kişilerin maaşları oldukça yükselir. Bu işte, bir kişi işinin ehli olursa maaşı 10.000 TL ye kadar yükselir. Ancak ilk başlayanların maaşlaro 2500- 3500 lira civarında olacaktır.

Zootekni Bölümü Dersleri

1. SINIF 1. DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Botanik 1 Fizik 1 Genel Kimya İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Matematik 1 Seçmeli Tarım Tarihi ve Deontolojisi 1 Türk Dili 1 Yabancı Dil 1 Zooloji 1

1. SINIF 2. DÖNEM Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Genel Mikrobiyoloji İstatistik İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Meteoroloji Organik Kimya Seçmeli Türk Dili 2 Türkiye Hayvancılığı Yabancı Dil 2 Zooloji2

2. SINIF 1. DÖNEM Araştırma ve Deneme Metotları Gıda Teknolojisi Hayvan Yetiştirme İlkeleri Hayvancılık Organizasyonları Kültürteknik Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları

2. SINIF 2. DÖNEM Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Genetik Hayvan Besleme İlkeleri Staj 1 Tarımsal Biyoteknoloji Tarla Bitkileri Toprak Bilgisi

3. SINIF 1. DÖNEM Hayvan Besleme Biyokimyası Mesleki Uygulama 1 Seçmeli Seçmeli Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

3. SINIF 2. DÖNEM Arı Yetiştirme Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması Mesleki Uygulama 2 Seçmeli Seçmeli Staj 2 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumalama

4. SINIF 1. DÖNEM Büyükbaş Hayvan Yetiştirme Kanatlı Hayvan Yetiştirme Küçükbaş Hayvan Yetiştirme Seçmeli Sosyal Seçmeli Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme

4. SINIF 2. DÖNEM Hayvan Islahı Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunumu Kanatlı Hayvan Besleme Ruminant Besleme Seçmeli Sosyal Seçmeli Tarımda Girişimcilik



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