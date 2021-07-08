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Haberler Eğitim Haberleri Açıköğretim AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 8.7.2021 21:52

Açıköğretim AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açıköğretim AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

Açıköğretim lise öğrencilerinin katılım sağladığı 3. Döneme ilişkin sınavların geçtiğimiz sona erdiği bilinirken gözler AÖL sınav sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Online sistem üzerinden gerçekleştirilen sınavların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. Öte yandan “2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” şeklindeki sorular bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Sonuçlar yapılan duyurunun ardından öğrencilerin TC kimlik numarası ve şifreleri ile erişime açılacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. 3-7 Temmuz tarihleri aralığında koronavirüs salgınına tedbirler çerçevesinde online olarak düzenlenen 3. Dönem sınavları sona erdi. Bu kapsamda "2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 15 gün içerisinde sonuçları öğrencilerin erişimine açması bekleniyor. Öte yandan sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili resmi bir bilgi bulunmuyor. Peki, Açık lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar…

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. Dönem sınavlarına ilişkin sonuçların erişime açılması halinde haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVIN UYGULANMASI

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

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Açıköğretim AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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