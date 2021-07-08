Adıyaman lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Adıyaman Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları açıklandı. Lise taban puanlarının ise eş zamanlı olarak e okul sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

LGS ADIYAMAN LİSE TABAN PUANLARI 2021

Adıyaman merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Adıyaman lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Adıyaman ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 448,1581 1,89 0,08 ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 420,1351 4,78 1,89 ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 405,2795 6,96 0,78 ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 393,325 9,08 1,21 ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 390,6482 9,6 2,32 ADIYAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 390,2032 9,7 2,22 ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 389,5272 9,84 1,91

ADIYAMAN / KAHTA / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 355,8362 17,97 9,67 ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 331,6183 25,36 7,23 ADIYAMAN / BESNİ / Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 304,0352 35,5 10 ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 262,0487 55,99 14,75 ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 253,1583 61,25 31,55 ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 238,953 70,32 26,16 ADIYAMAN / MERKEZ / Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 184,8026 97,94 24,12

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 467,793 2,23 0,01 ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 445,29 5,04 2,24 ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 421,451 8,77 0,6 ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,374 10,57 0,44 ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 410,797 10,69 2,35