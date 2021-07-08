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Haberler Eğitim Haberleri Ağrı lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Ağrı Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021
Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:49 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:50

Ağrı lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Ağrı Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021

Ağrı lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Ağrı Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren LGS sonuçları açıklandı. Ağrı lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları bu noktada merak edilmeye başladı. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ilimiziden Ağrı lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ağrı lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Ağrı lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Ağrı lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

AĞRI LİSE TABAN PUANLARI

İşte Ağrı liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

AĞRI LİSE TABAN PUANLARI 2021

Ağrı merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Ağrı lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Ağrı ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 407,7108 6,58 0,45
AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 374,9794 13,02 4,03
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 361,7782 16,35 6,67
AĞRI / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 356,2791 17,85 6,68
AĞRI / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 346,9933 20,53 5,34
AĞRI / MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 324,7532 27,69

8,15

AĞRI / ELEŞKİRT / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 40 322,271 28,56 10,68
AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 210 317,9009 30,15 7,04
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 283,8036 44,47 16,48
AĞRI / PATNOS / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 265,541 53,98 21,06
AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 259,7009 57,34 28,18
AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 259,0307 57,74 13,43
AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 239,8505 69,72 32,21

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puan En Yüksek Yüzdelik Dilim En Düşük Yüzdelik Dilim
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 414,7937 9,94 0,92
AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 391,9511 14,63 4,96
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 368,1792 20,66 10,11
AĞRI / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 357,4966 23,78 10,11
AĞRI / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 351,1322 25,82 10,41
AĞRI / MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 334,1708 31,62 10,65

AĞRI / MERKEZ / Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 314,3817 39,14 17,04
AĞRI / PATNOS / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 311,4821 40,32 15,24
AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 291,3763 48,87 25,96
AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 256,0623 65,1 13,37
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Ağrı lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Ağrı Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021
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