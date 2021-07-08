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Haberler Eğitim Haberleri Aksaray lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Aksaray Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021
Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:50 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:50

Aksaray lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Aksaray Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021

Aksaray lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Aksaray Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021

2021 LGS sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyen öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerini yapacaklar. Aksaray lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Aksaray lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Aksaray lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçecekler. Aksaray lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Aksaray lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

AKSARAY LİSE TABAN PUANLARI

İşte Aksaray liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

2021 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları açıklandı. Lise taban puanlarının ise eş zamanlı olarak e okul sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

2021 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Yüksek Yüzdelik
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 436,3027 0,04
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 423,8607 1,33
AKSARAY / MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 399,7861 4,32
AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 380,0733 1,55
AKSARAY / MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 372,2568 5,14

AKSARAY / MERKEZ / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 365,0204 15,5 2,85
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 150 315,5016 31,05 5,76
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 297,6353 38,17 15,47
AKSARAY / MERKEZ / Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 276,6996 48 15,82
AKSARAY / MERKEZ / Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 260,6975 56,76 22,13
AKSARAY / MERKEZ / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 239,7801 69,77 30,39

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Aksaray lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Aksaray Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021
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