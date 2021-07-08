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Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:51 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:52

Amasya lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Amasya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021

Amasya lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Amasya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren LGS sonuçları açıklandı. Amasya lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları bu noktada merak edilmeye başladı. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçiyor. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Amasya lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Amasya lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Amasya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Amasya lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

AMASYA LİSE TABAN PUANLARI

İşte Amasya liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

AMASYA LİSE TABAN PUANLARI 2021

Amasya merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Amasya lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Amasya ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 443,6338 2,25 0,1
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 434,0747 3,16 0,2
AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 408,5767 6,44 3,18
AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 379,8576 11,88 2,96
AMASYA / MERKEZ / Amasya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 372,9432 13,51 3,38

AMASYA / MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 368,9292 14,5 6,62
AMASYA / MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 347,5902 20,35 4,5
AMASYA / SULUOVA / Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam-Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 313,1165 31,95 14,68
AMASYA / MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 299,3183 37,46 15,31
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 208,717 89,4 20,67
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Amasya lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Amasya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021
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