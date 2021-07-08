Antalya lise taban puanları 2021 yayınlandı mı? MEB Antalya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi 2021

Antalya lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçecekler. Antalya lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Antalya lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
ANTALYA LİSE TABAN PUANLARI
İşte Antalya liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|468,4765
|0,67
|0,01
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|449,8181
|1,76
|0,3
|ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|439,2843
|2,64
|0,02
|ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|438,1982
|2,75
|0,04
|ANTALYA / MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|437,8558
|2,78
|0,68
|ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|435,8104
|2,99
|0,18
|ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|428,0976
|3,81
|1,35
|ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|419,6983
|4,84
|0,82
|ANTALYA / KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|417,5975
|5,13
|2,84
|ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|417,2269
|5,17
|0,8
|ANTALYA / KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|410,8388
|6,09
|3,12
|ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|410,7152
|6,11
|0,5
|ANTALYA / KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|408,2836
|6,48
|0,1
|ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|405,8092
|6,88
|2,64
|ANTALYA / KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|402,6455
|7,4
|1,19
|ANTALYA / ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|400,4684
|7,78
|2,76
|ANTALYA / KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|398,4114
|8,14
|0,98
|ANTALYA / KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|392,2437
|9,28
|0,15
|ANTALYA / ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|389,4608
|9,85
|1,56
|ANTALYA / SERİK / Serik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|386,2568
|10,5
|0,43
|ANTALYA / AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|384,617
|10,85
|2,77
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|379,3215
|12
|2,92
|ANTALYA / ALANYA / Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|376,3939
|12,69
|0,37
|ANTALYA / KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|374,1203
|13,23
|6,26
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|372,211
|13,69
|4,04
|ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|362,3736
|16,19
|6,12
|ANTALYA / KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|354,2864
|18,41
|6,92
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|352,5304
|18,9
|10,47
|ANTALYA / ALANYA / Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|351,5325
|19,19
|8,19
|ANTALYA / MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|348,4153
|20,11
|6,95
|ANTALYA / MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam-Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|343,3319
|21,63
|5,75
|ANTALYA / KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|340,0864
|22,63
|9,65
|ANTALYA / ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|338,0727
|23,26
|12,43
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|331,67
|25,34
|10,48
|ANTALYA / KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|328,0414
|26,56
|9,11
|ANTALYA / FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|327,4949
|26,74
|9,94
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|326,2646
|27,16
|12,64
|ANTALYA / KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|323,6391
|28,08
|13,44
|ANTALYA / KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,382
|29,25
|15,48
|ANTALYA / KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|319,1449
|29,7
|9,63
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|314,5961
|31,4
|7,53
|ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|308,0106
|33,92
|14,07
|ANTALYA / GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|277,3817
|47,66
|5,11
|ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|271,1615
|50,92
|20,33
|ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Antalya Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|265,7863
|53,85
|16,22
|ANTALYA / ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|262,0263
|56
|21,16
|ANTALYA / SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|210,6712
|88,33
|12,25