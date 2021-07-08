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Haberler Eğitim Haberleri Açık lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 8.7.2021 07:35 Son Güncelleme: 8.7.2021 07:35

Açık lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Açık lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Açık öğretim üzerinden lise eğitimi alan milyonlarca öğrenci AÖL 3. Dönem sınav sonuçları için gözünü MEB’den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 7 Temmuz tarihinde sona erecek olan sınavların son gününde online sistem üzerinden katılım sağlayanlar bu kapsamda “2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına ilişkin yanıtı araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından net bir tarih bilgisi verilmemesine karşın kısa zamanda sonuçların erişime açılması bekleniyor. Buna göre; 2021 Açık lise AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

AÖL sınav sonuçları için binlerce öğrencinin bekleyişi hız kazandı. Online sistem üzerinden gerçekleşen sınavlara katılım sağlayan Açık lise öğrencileri sınav döneminin sona ermesiyle beraber Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya gözünü dikti. Henüz net bir tarih bulunmazken "2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt arıyor. Sonuçların kısa zaman içerisinde erişime açılması bekleniyor. İşte AÖL 3. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. Dönem sınavlarına ilişkin sonuçların erişime açılması halinde haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVIN UYGULANMASI

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

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Açık lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB ile AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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