"Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı uzun bir süredir araştırılan konuların başında geliyor. Milyonlarca öğrenci ve velisini yakından ilgilendiren bu durum hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir programda konu ile ilgili açıklama yaptı ve merak edilen soruların yanıtları da bu şekilde giderilmiş oldu. Okulların açılışı için Eylül ayını işaret eden Bakan Selçuk'un bu açıklamalarının ardından "Yeni eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili süresi kısaldı mı uzatıldı mı?" soruları hakkında araştırmalar başladı. Buna göre; okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim olacak mı? İşte son gelişmeler.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk, "Tereddütsüz Eylül'de okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'den itibaren öğrencilerimiz gelecek." dedi.
Telafi meselesi hem akademik hem sosyal duygusal anlamında önemli kavram. Özellikle yaz aylarında sosyal duygusal faaliyetlerle çocuklarımızın özgüvenlerini, kültürlerini artırmaktır. 2 saatlik dilimler halinde yüzlerce öğrencimiz bu parkurlara geliyor. Daha sonra bir başka grup geliyor. Yaklaşık 55 bin civarındaki okulumuzdan 22-23 civarında okulumuz başvurdu.
Bu kamplardaki etkinliklerde akademik eksikten başka ihtiyaçları karşılayacağız.Aşılama konusunda seçimlerden sonra ilk başlayan grup öğretmenlerdi. Şimdi tamamlanmak üzere. Yüzde 90'lar civarında. Hatta 3. aşılarla ilgili senaryolar çalışılıyor.
Bizim ilk sayılar yüzde 15 civarında öğretmenimiz aşıya gelmedi. Zamanlama, lojistik nedenler olabilir. Yaptırmak istemeyebilir. Bu konuyla ayrıntılı analiz henüz bitmedi. Bizim 'aşı olmayan öğretmenin eğitim, öğretim yapması söz konusu olamaz' diye bir yaklaşımımız hukuki olarak olamaz. Biz de gerekirse bire bir konuşur, dertleşiriz. Hiçbir öğretmenimiz hiçbir çocuğu riske atacak bir tercihte bulunmaz.