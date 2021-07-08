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Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:43 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:44

Bilecik lise taban puanları 2021: LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bilecik lise taban puanları 2021: LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren LGS sonuçları açıklandı. Bilecik lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları bu noktada merak edilmeye başladı. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçiyor. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan Bilecik lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bilecik lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Bilecik lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Bilecik lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

BİLECİK LİSE TABAN PUANLARI

İşte Bilecik liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

BİLECİK LİSE TABAN PUANLARI 2021

Bilecik merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Bilecik lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Bilecik ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 418,5179 4,99 1,68
BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 415,6138 5,39 0,01
BİLECİK / MERKEZ / Ertuğrulgazi Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 357,9901 17,38 5,54
BİLECİK / MERKEZ / Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 321,4421 28,87 5,86

BİLECİK / MERKEZ / Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,0936 34,67 17,92
BİLECİK / MERKEZ / Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 300,2996 37,04 7,04
BİLECİK / MERKEZ / Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 287,4467 42,74 23,06
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 264,3833 54,64 20,71
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 253,0696 61,3 21,36
BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 238,4928 70,63 22,26
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Bilecik lise taban puanları 2021: LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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