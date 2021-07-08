Bitlis lise taban puanları 2021: LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

BİTLİS LİSE TABAN PUANLARI 2021

Bitlis ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Bitlis lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Bitlis ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,0852 6,36 0,82 BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 402,163 7,48 0,41 BİTLİS / MERKEZ / Nurullah Eren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 391,341 9,46 6,55 BİTLİS / TATVAN / Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 353,006 18,76 8,89 BİTLİS / AHLAT / Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 336,613 23,74 9,53 BİTLİS / MERKEZ / Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 309,2515 33,44 10,39 BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 305,3251 34,97 21,73