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Haberler Eğitim Haberleri Çorum lise taban puanları 2021: LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Çorum
Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:49 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:50

Çorum lise taban puanları 2021: LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Çorum

Çorum lise taban puanları 2021: LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Çorum

30 Haziran günü LGS sonuçlarının açıklanmasıyla lise adayı öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Öğrencilerin istedikleri liselere yönelmenin yanında lise taban puanları da tercihlerde etkili oluyor. Bugün sonuçların erişime açılmasıyla birlikte Çorum lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. İşte, Çorum il merkezi ve ilçelerinde eğitim faaliyeti gösteren liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, “2021 LGS Çorum Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir” sorusunun yanıtı…

Lise tercihleri için geri sayım sona eriyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının erişime açılması sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Çorum lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Çorum'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Çorum Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Çorum ilinde bulunan lise kontenjan sayıları

LGS ÇORUM LİSE TABAN PUANLARI

LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS ÇORUM LİSE TABAN PUANLARI 2021

Çorum merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Çorum lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Çorum ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 449,2108 1,81 0,09
ÇORUM / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 413,4197 5,71 1,27
ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 395,0931 8,74 2,3
ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 380,6795 11,7 0,59
ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 377,3425 12,46 1,91
ÇORUM / MERKEZ / Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 373,7551 13,32 5,73
ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 366,0286 15,25 7,15
ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 358,724 17,17 12,23
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 348,6693 20,03 2,03
ÇORUM / MERKEZ / Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 348,6458 20,04 0,1
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 265,2551 54,15 20,2
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 260,2969 56,99 25,66
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 257,2009 58,82 17,93
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 254,9317 60,19 23,18
ÇORUM / MERKEZ / Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 60 238,3443 70,72 25,14
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 236,1141 72,2 35,15

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

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Çorum lise taban puanları 2021: LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Çorum
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