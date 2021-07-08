Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Edirne lise taban puanları 2021 - LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Edirne
Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:53 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:53

Edirne lise taban puanları 2021 - LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Edirne

Edirne lise taban puanları 2021 - LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Edirne

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla lise adayı öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Öğrencilerin istedikleri liselere yönelmenin yanında lise taban puanları da tercihlerde etkili oluyor. Bugün sonuçların erişime açılmasıyla birlikte Edirne lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. İşte, Edirne il merkezi ve ilçelerinde eğitim faaliyeti gösteren liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, “2021 LGS Edirne Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir” sorusunun yanıtı…

Lise tercihleri için geri sayım sona eriyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının erişime açılması sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Edirne lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Edirne'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Edirne Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Edirne ilinde bulunan lise kontenjan sayıları

LGS EDİRNE LİSE TABAN PUANLARI

LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS EDİRNE LİSE TABAN PUANLARI 2021

Edirne merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Edirne lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Edirne ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 429,0686 3,7 0,2
EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 418,1435 5,05 1,19
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 406,9034 6,71 2,9
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 396,8257 8,42 2,35
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 368,7048 14,56 7,25
EDİRNE / MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 310,8911 32,79 4,05
EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 268,9415 52,12 8,86
EDİRNE / MERKEZ / Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 208,6614 89,43 20,2
EDİRNE / KEŞAN / Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 205,0516 91,26 9,42

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Edirne lise taban puanları 2021 - LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Edirne
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA