Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Elazığ lise taban puanları 2021 - LGS Elazığ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:53 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:53

Elazığ lise taban puanları 2021 - LGS Elazığ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Elazığ lise taban puanları 2021 - LGS Elazığ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Lise tercihleri için geri sayım sona eriyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının erişime açılması sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı.  Elazığ lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Elazığ’da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Elazığ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Elazığ ilinde bulunan lise kontenjan sayıları

LGS sonuçları bu sabah açıklandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte lise adayı öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Öğrencilerin istedikleri liselere yönelmenin yanında lise taban puanları da tercihlerde etkili oluyor. Bugün sonuçların erişime açılmasıyla birlikte Elazığ lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. İşte, Elazığ il merkezi ve ilçelerinde eğitim faaliyeti gösteren liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, "2021 LGS Elazığ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir" sorusunun yanıtı…

LGS ERZİNCAN LİSE TABAN PUANLARI

LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS ELAZIĞ LİSE TABAN PUANLARI 2021

Elazığ merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Elazığ lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Elazığ ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 451,5359 1,63 0,07
ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 430,8167 3,51 1,67
ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 419,8333 4,82 3,52
ELAZIĞ / MERKEZ / Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 324 400,0905 7,84 4,79
ELAZIĞ / MERKEZ / Çubuk Bey Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 387,8235 10,18 7,85
ELAZIĞ / MERKEZ / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 376,4157 12,68 1,31
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 373,965 13,26 4,89
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 366,4782 15,13 10,99
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 347,7187 20,31 9,3
ELAZIĞ / MERKEZ / Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 68 336,9076 23,64 12,74
ELAZIĞ / MERKEZ / Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 102 313,5572 31,79 13,48
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 68 296,3465 38,73 14,15
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 293,183 40,13 15,37
ELAZIĞ / MERKEZ / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 288,8826 42,08 13,87
ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 274,0264 49,41 15,13
ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 272,7562 50,08 20,16
ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 262,7776 55,57 15,48
ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 262,1619 55,92 22,44
ELAZIĞ / MERKEZ / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 253,0938 61,29 21,81

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Elazığ lise taban puanları 2021 - LGS Elazığ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA