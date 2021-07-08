Eskişehir lise taban puanları 2021: Eskişehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi

Eskişehir lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip ve Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Özellikle Eskişehir ve çevre illerde yaşayan öğrenciler, Eskişehir lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte detaylar…
ESKİŞEHİR LİSE TABAN PUANLARI
İşte Eskişehir liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|464,9581
|0,82
|0,01
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|448,7759
|1,84
|0,26
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|439,4678
|2,63
|0,82
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|431,7833
|3,4
|0,97
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|419,5208
|4,86
|2,02
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|403,7429
|7,22
|2,45
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|396,4194
|8,5
|3,63
|ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|386,5755
|10,43
|3,99
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|383,5875
|11,07
|7,24
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|383,2356
|11,15
|5,27
|ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|383,0595
|11,19
|5,23
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|170
|377,2887
|12,47
|4,61
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|366,2639
|15,18
|8,09
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|357,4289
|17,53
|11,29
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|102
|343,8517
|21,47
|0,6
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|334,4958
|24,42
|11,32
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|68
|332,5672
|25,05
|4,61
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|329,9643
|25,91
|14,75
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|321,6468
|28,79
|17,39
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|315,6657
|30,99
|9,68
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|315,5126
|31,05
|14,95
|ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|304,0144
|35,51
|18,97
|ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|299,943
|37,2