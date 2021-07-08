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Haberler Eğitim Haberleri Gümüşhane lise taban puanları - 2021 LGS Gümüşhane Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:02

Gümüşhane lise taban puanları - 2021 LGS Gümüşhane Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Gümüşhane lise taban puanları - 2021 LGS Gümüşhane Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte gözler tercihler için lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Gümüşhane Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Gümüşhane lise taban puanları 2021…

Geçtiğimiz hafta açıklanan LGS sonuçları sonrası öğrenciler lise tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu nedenle de Gmüşhane'de yaşayan öğrenciler için Gümüşhane lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Gümüşhane Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Gümüşhane LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

Balıkesir lise taban puanları 2021 || LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

GÜMÜŞHANE LİSE TABAN PUANLARI 2021!

OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT.
Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 401,224 7,65 0,81 90
Şiran Fen Lisesi (Şiran) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 349,7121 19,73 4,32 90
Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 346,6636 20,63 9,59 60
Gümüşhane Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 333,3556 24,79 6,88 136
Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kelkit) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 312,8108 32,06 5,77 60
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 290,6987 41,24 18,49 30
Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 247,5026 64,77 26,41 30
Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 240,2884 69,43 25,96 60
Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 228,4212 77,33 21,52 30
Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 219,6738 83 39,43 30
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Gümüşhane lise taban puanları - 2021 LGS Gümüşhane Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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