Gümüşhane lise taban puanları - 2021 LGS Gümüşhane Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Geçtiğimiz hafta açıklanan LGS sonuçları sonrası öğrenciler lise tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu nedenle de Gmüşhane'de yaşayan öğrenciler için Gümüşhane lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Gümüşhane Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Gümüşhane LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…
GÜMÜŞHANE LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|401,224
|7,65
|0,81
|90
|Şiran Fen Lisesi (Şiran)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|349,7121
|19,73
|4,32
|90
|Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|346,6636
|20,63
|9,59
|60
|Gümüşhane Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|333,3556
|24,79
|6,88
|136
|Kelkit Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kelkit) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|312,8108
|32,06
|5,77
|60
|Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|290,6987
|41,24
|18,49
|30
|Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|247,5026
|64,77
|26,41
|30
|Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|240,2884
|69,43
|25,96
|60
|Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|228,4212
|77,33
|21,52
|30
|Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|219,6738
|83
|39,43
|30