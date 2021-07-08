Gümüşhane lise taban puanları - 2021 LGS Gümüşhane Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Geçtiğimiz hafta açıklanan LGS sonuçları sonrası öğrenciler lise tercih işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu nedenle de Gmüşhane'de yaşayan öğrenciler için Gümüşhane lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Gümüşhane Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Gümüşhane LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…