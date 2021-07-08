Hakkari lise taban puanları! 2021 LGS Hakkari Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Hakkari lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Hakkari Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Hakkari LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…
HAKKARİ LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Hakkari Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|361,836
|16,34
|4,25
|120
|Hakkari Anadolu Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|339,9625
|22,67
|5,82
|102
|Şemsettin Onay Anadolu Lisesi (Yüksekova)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|335,2594
|24,17
|4,18
|150
|Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|312,9104
|32,03
|21,49
|102
|Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yüksekova) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|303,4185
|35,75
|13,71
|120
|Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şemdinli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|281,1318
|45,77
|17,46
|60
|Tobb Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|270,5373
|51,26
|23,13
|60
|Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Adalet Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|261,5182
|56,29
|32,62
|34
|Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|258,3803
|58,12
|33,82
|30
|Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|250,6338
|62,8
|19,69
|90
|Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Büro Yönetimi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|244,5637
|66,65
|35,81
|34
|Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|242,9111
|67,72
|31,3
|30