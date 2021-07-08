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Haberler Eğitim Haberleri Hakkari lise taban puanları! 2021 LGS Hakkari Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:11 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:19

Hakkari lise taban puanları! 2021 LGS Hakkari Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Hakkari lise taban puanları! 2021 LGS Hakkari Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Hakkari Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Hakkari lise taban puanları 2021…

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Hakkari lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Hakkari Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Hakkari LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

Balıkesir lise taban puanları 2021 || LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

HAKKARİ LİSE TABAN PUANLARI 2021!

OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT.
Hakkari Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 361,836 16,34 4,25 120
Hakkari Anadolu Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 339,9625 22,67 5,82 102
Şemsettin Onay Anadolu Lisesi (Yüksekova) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 335,2594 24,17 4,18 150
Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 312,9104 32,03 21,49 102
Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yüksekova) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 303,4185 35,75 13,71 120
Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şemdinli) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 281,1318 45,77 17,46 60
Tobb Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 270,5373 51,26 23,13 60
Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Adalet Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 261,5182 56,29 32,62 34
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 258,3803 58,12 33,82 30
Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 250,6338 62,8 19,69 90
Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Büro Yönetimi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 244,5637 66,65 35,81 34
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 242,9111 67,72 31,3 30
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Hakkari lise taban puanları! 2021 LGS Hakkari Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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