Hatay lise taban puanları! 2021Hatay LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında okul tercihi yapmaya hazırlanan adaylar hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Hatay lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Hatay'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu nedenle de hem veliler hem de öğrenciler, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Hatay Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Hatay lise kontenjanları.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.