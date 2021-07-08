Kars lise taban puanları - 2021 LGS Kars Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Kars lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Kars Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kars LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…
KARS LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Kars Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|407,1073
|6,67
|0,43
|136
|Hasan Harakani Anadolu Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|371,1608
|13,95
|6,7
|136
|Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|359,1845
|17,04
|6,73
|120
|Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi (Kağızman)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|348,8891
|19,97
|5,2
|136
|Kars Alpaslan Anadolu Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|341,611
|22,16
|11,73
|170
|Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|301,6225
|36,5
|13,59
|136
|Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sarıkamış) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|291,0659
|41,08
|8,82
|30
|Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kağızman) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|290,4131
|41,37
|10,77
|40
|Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|290,3135
|41,42
|25,2
|30
|Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|288,566
|42,23
|23,66
|
30