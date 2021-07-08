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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:08 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:08

Kastamonu lise taban puanları - 2021 LGS Kastamonu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Kastamonu lise taban puanları - 2021 LGS Kastamonu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Kastamonu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Kastamonu lise taban puanları 2021…

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Kastamonu lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Kastamonu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kastamonu LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

Balıkesir lise taban puanları 2021 || LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

KASTAMONU LİSE TABAN PUANLARI 2021!

OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT.
Kastamonu Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 439,284 2,64 0,02 108
Abdurrahmanpaşa Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 405,4686 6,93 1,66 136
Taşköprü Fen Lisesi (Taşköprü) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 388,2429 10,09 3,03 72
Tosya Fen Lisesi (Tosya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 378,4781 12,19 5,47 72
Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 363,6869 15,85 2,82 68
Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 362,1705 16,25 8,46 68
Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 340,2183 22,59 7,16 68
Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi (İnebolu) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 337,045 23,59 12,19 60
Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 305,8881 34,75 19,03 34
Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tosya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 296,3805 38,72 16,76 30
Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 283,6806 44,53 28,62 30
Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 271,8226 50,57 31,89 30
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Kastamonu lise taban puanları - 2021 LGS Kastamonu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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