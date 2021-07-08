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Haberler Eğitim Haberleri Kayseri lise taban puanları! 2021 LGS Kayseri Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:06 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:07

Kayseri lise taban puanları! 2021 LGS Kayseri Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Kayseri lise taban puanları! 2021 LGS Kayseri Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS heyecanı geçtiğimiz haftalarda son ermiş ve tercih maratonu için geri sayım başlamıştı. LGS sınavına katılan lise adayı öğrenciler, puanları ile tercih yapabilecekleri okul türüne göre tercih sürecine girecek. Tercihler için kısa bir süre kalması nedeniyle Kayseri lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Kayseri merkez ve ilçelerinde yer alan liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, “2021 LGS Kayseri Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir” sorusunun yanıtı aşağıda yer almaktadır.

Okul tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Kayseri lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Kayseri'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu nedenle de hem veliler hem de öğrenciler, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Kayseri Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Kayseri ilinde bulunan lise kontenjan sayıları…

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

KAYSERİ LİSE TABAN PUANLARI 2021

Kayseri ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Kocaeli lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Kayseri ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 473,9519 0,45 0,01
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 461,7684 0,99 0,45
KAYSERİ / KOCASİNAN / Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 449,1731 1,81 0,48
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sami Yangın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 439,0002 2,67 1,82
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 430,9567 3,49 1,89
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 422,308 4,5 1,86
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 411,9841 5,9

KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 411,2122 6,04 0,54
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Sema Yazar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 410,8543 6,09 3,5
KAYSERİ / BÜNYAN / Bünyan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 399,9532 7,87 4,48
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 90 399,3511 7,98 0,01
KAYSERİ / YEŞİLHİSAR / Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 398,3541 8,15 1,5
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 398,2184 8,18 0,15
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 397,4784 8,31 3,26
KAYSERİ / YAHYALI / Mustafa Koyuncu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 394,1799 8,92 1,25
KAYSERİ / KOCASİNAN / Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 392,5032 9,24 2,96
KAYSERİ / TALAS / Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 388,4266 10,05 6,27
KAYSERİ / TOMARZA / Tomarza Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 387,1506 10,31 4,06
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 180 373,251 13,44 1,39
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 371,7991 13,79 8,88
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 367,7562 14,8 7,39
KAYSERİ / TALAS / Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 366,2173 15,2 8,32
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 180 347,8606 20,27 8,63
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 346,5166 20,67 14,24
KAYSERİ / KOCASİNAN / Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 341,3832 22,23 9,12
KAYSERİ / DEVELİ / Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 335,7935 24 6,95
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 326,2888 27,16 14,89
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 318,5663 29,91 14,69
KAYSERİ / YAHYALI / Yahyalı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 318,3502 29,99 8,5
KAYSERİ / KOCASİNAN / Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 306,4575 34,53 14,96
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 300,4479 36,98 14,49
KAYSERİ / KOCASİNAN / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 30 298,8472 37,66 13,34
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 298,6747 37,73 16,13
KAYSERİ / TALAS / Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 295,0346 39,31 19,23
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,3397 49,25 32,02
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 266,4718 53,47 36,49
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 264,1802 54,76 34,59
KAYSERİ / PINARBAŞI / Pazarören Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 233,5595 73,89 5,93
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 205,7622 90,92 10,87
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 204,8958 91,33 21,21

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Kayseri lise taban puanları! 2021 LGS Kayseri Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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