Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Kırklareli lise taban puanları 2021 - LGS Kırklareli Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:17 Son Güncelleme: 8.7.2021 11:18

Kırklareli lise taban puanları 2021 - LGS Kırklareli Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Kırklareli lise taban puanları 2021 - LGS Kırklareli Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Kırklareli lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Kırklareli Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kırklareli LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Kırklareli Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Kırklareli lise taban puanları 2021…

Balıkesir lise taban puanları 2021 || LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

KIRKLARELİ LİSE TABAN PUANLARI 2021!

OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT.
Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi (Lüleburgaz) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 428,1164 3,81 0,02 120
Kırklareli Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 419,9008 4,81 0,58 90
Kepirtepe Anadolu Lisesi (Lüleburgaz) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 390,4924 9,63 3,81 150
Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 350,0899 19,61 5,6 120
Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Lüleburgaz) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 286,1201 43,36 15,39 34
Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Lüleburgaz) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 275,4623 48,65 27,84 34
Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Lüleburgaz) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270,7531 51,15 14,02 30
Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 268,3644 52,43 7,17 60
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 260,9077 56,64 21,48 30
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 244,102 66,95 26,39 30
Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Babaeski) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 229,8966 76,34 15,39 30
ARKADAŞINA GÖNDER
Kırklareli lise taban puanları 2021 - LGS Kırklareli Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA