Kırklareli lise taban puanları 2021 - LGS Kırklareli Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Kırklareli Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Kırklareli lise taban puanları 2021…
KIRKLARELİ LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi (Lüleburgaz)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|428,1164
|3,81
|0,02
|120
|Kırklareli Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|419,9008
|4,81
|0,58
|90
|Kepirtepe Anadolu Lisesi (Lüleburgaz)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|390,4924
|9,63
|3,81
|150
|Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|350,0899
|19,61
|5,6
|120
|Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Lüleburgaz) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|286,1201
|43,36
|15,39
|34
|Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Lüleburgaz) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|275,4623
|48,65
|27,84
|34
|Lüleburgaz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Lüleburgaz) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|270,7531
|51,15
|14,02
|30
|Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|268,3644
|52,43
|7,17
|60
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|260,9077
|56,64
|21,48
|30
|Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|244,102
|66,95
|26,39
|30
|Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Babaeski) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|229,8966
|76,34
|15,39
|30