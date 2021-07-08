Konya lise taban puanları - 2021 Konya LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Geçtiğimiz haftalarda LGS'ye giren lise adayı gençler, okul tercihlerini yapabilmek için sınav heyecanı sona erdi. Cevapları üzerinden tahmini bir puan belirleyen ve Konya lise taban puanları hakkında araştırma yapan gençler hangi okullara girebileceklerini hesaplıyor. 2021 LGS Konya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları aşağıda yer alıyor.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
KONYA LİSE TABAN PUANLARI 2021
Konya ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Konya lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Konya ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
|KONYA / KARATAY / Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|394,9955
|8,76
|4,68
|KONYA / KARATAY / Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|391,6521
|9,4
|5,05
|KONYA / MERAM / Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|90
|384,3846
|10,9
|5,15
|KONYA / KARATAY / Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|376,2636
|12,72
|5,83
|KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|374,13
|13,23
|4,85
|KONYA / KARATAY / Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|371,7555
|13,8
|6,25
|KONYA / MERAM / Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|120
|371,5377
|13,85
|2,57
|KONYA / SELÇUKLU / Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|150
|370,1053
|14,2
|4,4
|KONYA / SELÇUKLU / Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|369,9233
|14,25
|5,32
|KONYA / SELÇUKLU / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|365,8374
|15,3
|8,08
|KONYA / SELÇUKLU / Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|359,5342
|16,95
|0,2
|KONYA / MERAM / Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|359,2925
|17,01
|9,29
|KONYA / AKŞEHİR / Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|358,5236
|17,23
|5,98
|KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|350,5262
|19,48
|13,48
|KONYA / KARAPINAR / Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|343,8117
|21,48
|3,7
|KONYA / EREĞLİ / İvriz Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|340,7759
|22,41
|5,82
|KONYA / ÇUMRA / Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|340,7156
|22,43
|4,46
|KONYA / SELÇUKLU / Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|335,9641
|23,95
|16,81
|KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|335,8771
|23,97
|10,13
|KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|335,382
|24,12
|8,08
|KONYA / BEYŞEHİR / Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|331,8014
|25,3
|8,79
|KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|331,4729
|25,41
|9,24
|KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|329,0611
|26,22
|12,9
|KONYA / EREĞLİ / Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|328,0424
|26,56
|5,68
|KONYA / KARATAY / Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|328,0119
|26,57
|11,67
|KONYA / CİHANBEYLİ / Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|324,5191
|27,77
|2,61
|KONYA / KARAPINAR / Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|322,6774
|28,42
|16,18
|KONYA / MERAM / Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|319,4383
|29,59
|13,6
|KONYA / BOZKIR / Bozkır Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|313,8502
|31,67
|7,6
|KONYA / SELÇUKLU / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|312,7545
|32,09
|14,84
|KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|309,9625
|33,16
|18,54
|KONYA / EREĞLİ / Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|309,3125
|33,42
|5,6
|KONYA / KARATAY / Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|307,6221
|34,07
|12,99
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|306,9496
|34,33
|9,3
|KONYA / MERAM / Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|306,9155
|34,35
|10,4
|KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|305,1889
|35,03
|11,64
|KONYA / SELÇUKLU / Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|302,7553
|36,02
|15,31
|KONYA / SEYDİŞEHİR / Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|299,1022
|37,55
|8,14
|KONYA / EREĞLİ / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|293,3612
|40,05
|17,56
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|290,3022
|41,42
|24,7
|KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|287,4358
|42,75
|21,33
|KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|277,1413
|47,78
|16,79
|KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,3898
|48,17
|14,87
|KONYA / KARATAY / Kılıçarslan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|273,395
|49,74
|20,7
|KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|273,3753
|49,76
|19,89
|KONYA / SELÇUKLU / Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|270,3312
|51,37
|18,92
|KONYA / SELÇUKLU / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|261,3787
|56,37
|31,29
|KONYA / BEYŞEHİR / Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|254,0335
|60,73
|18,4
|KONYA / KARATAY / Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|252,6536
|61,56
|18,11
|KONYA / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|239,3031
|70,08
|29,59
|KONYA / BEYŞEHİR / Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|215,6075
|85,5
|14,65