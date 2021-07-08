Konya lise taban puanları - 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Konya

Aylardır iyi bir liseye girebilmek için emek harcayan öğrenciler emeklerinin karşılığını almaya hazırlanıyor. Yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü LGS sonuçları yarın açıklanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte okul tercihi yapacak olan lise adayları Konya lise taban puanları hakkında şimdiden araştırma yapıyor. İşte 2021 LGS Konya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.