ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinde bugün sona gelindi! 1 Temmuz'da başlayan KPSS tercihleriyle ilgili en çok merak edilen ise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oluyor. KPSS tercihleri için ise bugün yani 8 Temmuz 2021 Perşembe son gün olarak belirtilmişti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans üç farklı grup için de ayrı ayrı yayımlanan tercih kılavuzları ise bu süreçte adayların yardımcısı oluyor. KPSS tercihlerini ÖSYM AİS sisteminden yapmak isteyenler detaylı sorgulamaları sürdürüyor. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? soru2021/1 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

1 Temmuz tarihinde başlayan KPSS tercihleri 8 Temmuz'da sona erecek. Adayların bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. 1-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 tercihlerinin sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli değil.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR, SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS-2021/1 tercihleri 8 Temmuz'da yani bugün bitiyor. Ardından ise ÖSYM yerleştirme işlemleri için tercihleri değerlendirmeye alacak.