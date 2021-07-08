ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinde bugün sona gelindi! 1 Temmuz'da başlayan KPSS tercihleriyle ilgili en çok merak edilen ise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oluyor. KPSS tercihleri için ise bugün yani 8 Temmuz 2021 Perşembe son gün olarak belirtilmişti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans üç farklı grup için de ayrı ayrı yayımlanan tercih kılavuzları ise bu süreçte adayların yardımcısı oluyor. KPSS tercihlerini ÖSYM AİS sisteminden yapmak isteyenler detaylı sorgulamaları sürdürüyor. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman? soru2021/1 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
1 Temmuz tarihinde başlayan KPSS tercihleri 8 Temmuz'da sona erecek. Adayların bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. 1-8 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 tercihlerinin sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli değil.
KPSS-2021/1 tercihleri 8 Temmuz'da yani bugün bitiyor. Ardından ise ÖSYM yerleştirme işlemleri için tercihleri değerlendirmeye alacak.
KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Tercih sonuçlarının temmuz ayının son haftası ya da ağustos ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.
Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM'den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.
KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.