KYK burs yurt başvuruları ne zaman? 2021 üniversite KYK burs ve yurt başvuru işlemleri hangi tarihler arsında yapılacak?

KYK bursları için geri sayım sona eriyor! 2021 KYK yurt ve burs başvuruları, her sene tercih dönemlerinde öğrenci ve velilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru işlemi, KYK üzerinden gerekli adımların tamamlanmasıyla yapılıyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü takvimine göre, 2021 KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak ve ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 KYK devlet yurdu ve burs başvuru tarihleri ile ilgili merak edilen bilgiler...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversiteler için 2021-2022 eğitim öğretim yılı 13 Eylül'de başlayacak. Üniversitelilerin kaldığı KYK yurtları da Eylül ayı itibariyle faaliyete geçecek. KYK yurt başvurularına ilişkin sürecin ne zaman başlayacağı YURTKUR tarafından yapılan açıklamayla belli olacak. Başvuru sürecine ilişkin detaylar belli olduğunda haberimizde yer alacak.

YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerek yükseköğretim programına girmeye hak kazanan birinci sınıf öğrencileri ve ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilir. Yurt başvuruları başladığında, başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru tarihleri, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Kesin tarih YURTKUR tarafından açıklanacak.