LGS lise taban puanları 2021: Fen, Anadolu, İmam Hatip, Meslek ve diğer liseler il il lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve okul kontenjanları MEB

Temmuz ayının başı itibarıyla LGS tercihleri başladı. Tercih maratonunun başlamasıyla birlikte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya ve il il lise taban puanları, LGS yüzdelik dilimleri ile okul kontenjanları araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ve geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Bu noktada, Anadolu Liseleri, İmam Hatip Liseleri, Meslek Liseleri ve tüm liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Trazbon ve il il LGS lise taban puanları, okulların yüzdelik dilimler ve 2021 yılına ait okul kontenjanları...

LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

2021 LGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.

2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.

Tercih Kodu Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Pansiyon Durumu Yabancı Dili Kontenjanı 2020 Yılı Türkiye Geneli En Düşük Yüzdelik Dilim 2020 Yılı Türkiye Geneli En Yüksek Yüzdelik Dilim 51695 ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 68 11,50 3,70 42496 ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 204 7,54 3,96 60866 AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 204 6,88 3,59 42802 BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 204 10,25 5,45 51357 BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 340 9,59 2,93 60907 BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 150 2,71 0,30 51112 BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 (**) (**) 51127 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 150 (**) (**) 51128 BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Almanca 120 (**) (**) 42519 BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 238 5,63 2,78 51608 BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 120 6,71 1,28 42908 BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 5,65 3,21 60540 BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 150 4,10 2,59 43014 BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 2,55 1,43 42774 BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 7,02 3,66 51701 BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 2,50 0,60 43421 BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız) İngilizce 120 (**) (**) 60765 BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 10,46 4,40 42815 BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 204 9,03 4,86 51077 BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 4,29 1,35 42529 BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 90 3,26 1,56 60529 BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 150 (**) (**) 60594 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 120 1,11 0,30 51182 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) Almanca 60 0,08 0,01 51183 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 120 0,08 0,01 42861 BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 120 0,71 0,14 60463 BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 10,31 5,09 60464 BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Almanca 68 10,30 3,27 42855 BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 204 3,81 1,14 42591 BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 170 9,63 3,84 60632 BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 150 0,85 0,09 60919 BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız Pansiyon Yok İngilizce 68 8,13 2,48 51402 BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) Fransızca 100 0,02 0,01 42923 BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 90 5,90 2,82 42811 BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 4,74 1,07 50853 BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 150 1,01 0,07 51572 ÇATALCA / Çatalca Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 10,91 4,36 51514 ÇEKMEKÖY / Özden Cengiz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 8,86 4,03 50850 ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 8,01 2,39 60770 EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 5,45 2,12 51196 FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız) Almanca 150 0,26 0,04 51418 FATİH / Çapa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 150 0,22 0,01 51354 FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Almanca 60 2,90 0,95 51355 FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 60 2,55 1,04 51120 FATİH / İstanbul Erkek Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) Almanca 180 0,04 0,01 51066 FATİH / Pertevniyal Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 150 (**) (**) 51642 FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 120 (**) (**) 42741 FATİH / Vefa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız) İngilizce 150 0,97 0,26 51138 GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Almanca 68 8,75 6,06 51139 GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 7,18 4,22 51160 GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 9,42 4,10 51125 GÜNGÖREN / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 204 7,94 2,71 42706 KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Almanca 180 (**) (**) 60451 KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 120 (**) (**) 42851 KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 240 (**) (**) 51483 KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 120 0,15 0,01 51744 KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 150 0,59 0,09 60718 KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 8,38 3,26 60719 KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Almanca 34 8,77 4,70 51123 KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Fransızca 30 1,21 0,82 51124 KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 120 1,11 0,20 60709 KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Almanca 90 (**) (**) 60710 KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 90 (**) (**) 51148 KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 180 2,44 1,12 42484 KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız) İngilizce 120 1,61 0,33 60323 KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 180 2,92 0,82 42643 KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 238 5,27 1,45 51021 KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 272 6,92 4,11 51014 KÜÇÜKÇEKMECE / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 300 11,04 3,39 42958 KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 238 8,37 5,10 51017 MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 204 3,37 1,40 60842 MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 2,71 1,14 51384 MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 150 2,07 0,41 51015 PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 120 3,66 0,35 51579 PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 8,12 4,19 42904 PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 7,24 4,07 60440 PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 5,61 3,55 42950 SANCAKTEPE / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 11,54 4,14 60438 SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 12,76 4,92 51686 SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 9,82 3,51 51475 SARIYER / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 7,88 2,90 42972 SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 8,27 2,32 42970 SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 150 2,29 0,78 42824 SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 204 9,94 4,71 51241 SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 11,03 5,43 42943 ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 120 5,25 1,43 42609 ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 102 16,31 8,61 60787 ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 2,82 1,28 60588 ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 4,57 2,89 60761 ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 170 7,79 4,60 60400 TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 4,10 0,92 60913 TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 102 6,24 4,13 51224 ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 238 7,43 2,89 42969 ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 150 3,30 1,16 42533 ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız Pansiyon(Kız) İngilizce 136 9,13 4,21 42980 ÜSKÜDAR / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 90 6,05 2,36 51271 ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Erkek) İngilizce 120 0,89 0,26 60749 ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 120 0,35 0,08 60527 ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız) İngilizce 150 4,95 1,56 60803 ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız Pansiyon(Kız) İngilizce 150 9,85 4,17 51585 ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 120 3,86 1,72 51586 ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Almanca 30 4,10 2,15 51105 ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon(Kız) İngilizce 90 1,56 0,43 60802 ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 (**) (**) 51261 ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 136 8,74 4,82 42727 ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok İngilizce 120 (**) (**) 44631 ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Pansiyon Yok Almanca 90 (**) (**)

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