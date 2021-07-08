Ankara lise taban puanları yayınlandı - 2021 Ankara Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte okul tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Ankara'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. Tercihler için hazırlıkların başlamasıyla birlikte hem veliler hem de öğrenciler, 2021 LGS YEP lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları ile ilgili bu seneye ait verilere ulaşmaya çalışıyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Ankara Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Ankara ilinde bulunan lise kontenjan sayıları…
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? LGS ANKARA LİSE TABAN PUANLARI
LGS sonuçları bugün açıklandı! LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun bugün yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılacak. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak. İşte, Ankara Lise taban puanları...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
LGS YEP ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2021
Ankara ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Ankara lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Ankara ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
MEB TERCİH ROBOTU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puan
|En Yüksek Yüzdelik Dilim
|En Düşük Yüzdelik Dilim
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|495,1
|0,09
|0,01
|ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|330
|484,21
|0,72
|0,01
|ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|483,71
|0,75
|0,09
|ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|475,27
|1,48
|0,72
|ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|474,76
|1,53
|0,2
|ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|470,76
|1,93
|0,2
|ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|469,34
|2,07
|0,11
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|468,21
|2,19
|0,25
|ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|463,2
|2,73
|1,68
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|300
|461,45
|2,94
|0,11
|ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|459,06
|3,22
|0,81
|ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|457,35
|3,43
|2,28
|ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|450,49
|4,33
|2,1
|ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|240
|450,23
|4,36
|2,2
|ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Almanca
|60
|448,93
|4,53
|1,45
|ANKARA / SİNCAN / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|447,58
|4,71
|2,22
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,1
|4,78
|3,3
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|443,04
|5,35
|2,92
|ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|Çince
|60
|441,76
|5,54
|3,94
|ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|441,16
|5,63
|2,78
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|438,53
|6,02
|2,15
|ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|437,02
|6,25
|0,93
|ANKARA / POLATLI / Polatlı TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|435
|6,56
|0,81
|ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|210
|432,79
|6,91
|0,54
|ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|431,16
|7,16
|1,25
|ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|430,12
|7,33
|2,67
|ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|429
|7,5
|0,63
|ANKARA / MAMAK / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|428,71
|7,55
|2,85
|ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|427,59
|7,73
|2,38
|ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|425,47
|8,08
|0,46
|ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|420,98
|8,85
|4,72
|ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|416,8
|9,58
|5,44
|ANKARA / YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|415,88
|9,75
|2,09
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|413,27
|10,22
|1,74
|ANKARA / YENİMAHALLE / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|412,51
|10,36
|1,84
|ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|411,97
|10,46
|0,11
|ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|411,19
|10,61
|5,53
|ANKARA / ŞEREFLİKOÇHİSAR / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|407,72
|11,28
|2,6
|ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|401,17
|12,62
|8,09
|ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|398,5
|13,18
|6,75
|ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|396,65
|13,58
|8,39
|ANKARA / SİNCAN / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|395,68
|13,8
|2,56
|ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|395,39
|13,86
|7,24
|ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|395,27
|13,89
|6,41
|ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|389,27
|15,24
|8,61
|ANKARA / NALLIHAN / Bilal Güngör Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|387,35
|15,7
|6,53
|ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|378,93
|17,75
|7
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|378,11
|17,96
|9,25
|ANKARA / YENİMAHALLE / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|371,57
|19,72
|7,9
|ANKARA / PURSAKLAR / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|368,08
|20,69
|12,44
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|366,15
|21,22
|2,77
|ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|364,04
|21,82
|7,65
|ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|360,83
|22,78
|12,87
|ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|359,47
|23,19
|6,97
|ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|358,39
|23,51
|8,09
|ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|356,58
|24,07
|8,58
|ANKARA / MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|356,04
|24,23
|11,48
|ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|355,86
|24,29
|7,25
|ANKARA / MAMAK / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|353,46
|25,05
|5,8
|ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|352,4
|25,4
|5,82
|ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|341,95
|28,87
|8,89
|ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|341,7
|28,96
|19,14
|ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|338,54
|30,07
|13,05
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|336,72
|30,7
|15,49
|ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|336,08
|30,93
|9,43
|ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|335,89
|31
|12,87
|ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|335,51
|31,13
|8
|ANKARA / SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|329,31
|33,39
|17,19
|ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|325,95
|34,63
|8,59
|ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|322,75
|35,86
|15,4
|ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|321,21
|36,46
|7,67
|ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|320,46
|36,75
|14,68
|ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|319,12
|37,27
|21,51
|ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|312,43
|39,93
|19,3
|ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,49
|40,72
|16,47
|ANKARA / YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,22
|40,83
|13,5
|ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,15
|40,86
|21,09
|ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|310,1
|40,88
|15,92
|ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|309,3
|41,21
|11,77
|ANKARA / YENİMAHALLE / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|30
|308,16
|41,69
|8,88
|ANKARA / POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|306,59
|42,33
|19,5
|ANKARA / SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|299,46
|45,34
|17,84
|ANKARA / YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|298,59
|45,72
|25,41
|ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|297,77
|46,07
|26,52
|ANKARA / YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,79
|46,93
|25,65
|ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,83
|49,1
|24,58
|ANKARA / YENİMAHALLE / Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,32
|49,32
|19,82
|ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|289,94
|49,49
|18,24
|ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|289,43
|49,72
|26,09
|ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|286,85
|50,86
|16,48
|ANKARA / PURSAKLAR / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|279,69
|54,08
|18,9
|ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|273,76
|56,79
|30,91
|ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|269,96
|58,56
|25,31
|ANKARA / YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|258,48
|63,95
|33,28
|ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|258,41
|63,98
|25,43
|ANKARA / MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|256,71
|64,79
|24,22
|ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|256,06
|65,1
|35
|ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|245,21
|70,28
|13,4
|ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Erkek
|Arapça
|30
|244,82
|70,47
|12,75
|ANKARA / NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|214,33
|85,24
|39,68
|ANKARA / MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30