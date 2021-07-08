Mardin lise taban puanları - 2021 Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

Yüzbinlerce öğrenci 8'inci sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra liseye geçmek için LGS'ye girdi. Geçtiğimiz haftalarda LGS'de ter döken adaylar, okul tercihi yapmak üzere yarın açıklanacak LGS sonuçlarını bekliyor. Bu sırada Mardin lise taban puanları hakkında araştırmalar başladı. İşte 2021 LGS Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.