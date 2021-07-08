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Haberler Eğitim Haberleri Mardin lise taban puanları - 2021 Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:35 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:45

Mardin lise taban puanları - 2021 Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

Mardin lise taban puanları - 2021 Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

Lise tercih işlemlerini gerçekleştirmek için LGS sınavı sonuçlarını bekleyen yüz binlerce lise adayı, okul taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında araştırmaya başladı. Cevapları üzerinden tahmini bir puan belirleyen ve Mardin lise taban puanları hakkında araştırma yapan gençler hangi okullara girebileceklerini hesaplıyor. 2021 LGS Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları haberimizde!

Yüzbinlerce öğrenci 8'inci sınıfı başarıyla tamamladıktan sonra liseye geçmek için LGS'ye girdi. Geçtiğimiz haftalarda LGS'de ter döken adaylar, okul tercihi yapmak üzere yarın açıklanacak LGS sonuçlarını bekliyor. Bu sırada Mardin lise taban puanları hakkında araştırmalar başladı. İşte 2021 LGS Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

MARDİN LİSE TABAN PUANLARI 2021

Mardin ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Mardin lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Mardin ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 428,2998 3,79 0,36
MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 409,8404 6,24 0,44
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,6853 6,27 1,56
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 390,3116 9,67 3,83
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 375,0892 12,99 6,56
MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 372,2149 13,69 0,68
MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 361,1489 16,51 0,48

MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 357,7414 17,44 4,88
MARDİN / ARTUKLU / Artuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Arapça 30 346,9863 20,53 13,38
MARDİN / ARTUKLU / Mardin İMKB Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 346,0213 20,82 9,27
MARDİN / MİDYAT / Midyat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 345,225 21,06 7
MARDİN / NUSAYBİN / Nusaybin Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 331,4765 25,41 4,51
MARDİN / KIZILTEPE / Şehit Şeyhmuz Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 150 305,596 34,86 10,15
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,1075 42,44 11,3
MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Özcan Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 150 272,4197 50,26 15,27
MARDİN / DERİK / Derik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 271,2066 50,9 17,65
MARDİN / ARTUKLU / Mardin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 266,3697 53,52 25,5
MARDİN / KIZILTEPE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 259,6367 57,38 21,72
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Mardin lise taban puanları - 2021 Mardin Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
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