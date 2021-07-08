Ordu lise taban puanları - 2021 Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

Lise hazırlık sürecinde olan gençler, geçtiğimiz haftalarda girdikleri LGS sınavının sonuçları için gün sayıyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Ordu lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Ordu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları haberimizde.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
ORDU LİSE TABAN PUANLARI 2021
Ordu ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Ordu lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Ordu ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|439,291
|2,64
|0,1
|ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|419,7041
|4,84
|0,32
|ORDU / ÜNYE / Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|410,4465
|6,15
|0,25
|ORDU / ALTINORDU / Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|372,21
|13,69
|0,9
|ORDU / PERŞEMBE / Ordu Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|366,3858
|15,15
|5,71
|ORDU / AYBASTI / Aybastı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|358,6312
|17,19
|4,16
|ORDU / GÖLKÖY / Gölköy Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|349,42
|19,81
|8,07
|ORDU / ALTINORDU / Ordu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|341,5284
|22,18
|6,75
|ORDU / FATSA / Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|102
|331,5556
|25,38
|5,64
|ORDU / ÜNYE / Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|136
|316,8391
|30,55
|4,97
|ORDU / KUMRU / Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|312,6917
|32,11
|7,77
|ORDU / ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|298,9079
|37,63
|17,47
|ORDU / ALTINORDU / Altınordu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|286,047
|43,4
|27,42
|ORDU / FATSA / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|253,1726
|61,24
|25,26
|ORDU / ÜNYE / Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|232,1094
|74,84
|37,45