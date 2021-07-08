Örgün Öğretimden Açık Öğretime Geçiş - Örgün Öğretim Nedir, Açık Öğretime Geçiş Şartları Nelerdir?

Örgün eğitim bir plan, proje ve bazı gereklilikler kapsamında öğrenciye verilen zorunlu eğitim demektir. Fakat bazı öğrenciler bu durumdan yararlanamayabilir. Bu yüzden açık öğretime geçiş yapılmaktadır. Örgün eğitimden açık öğretime geçiş 2021 yılında her yıl olduğu gibi farklı bir kural gelmeden yine aynı şekilde yapılmaktadır. Öğrenciler açık öğretime geçerken bölüm sınırlamasının olup olmadığını merak ediyor. Her bölümden açık öğretime geçiş yapabilirsiniz. Son yıllarda öğrenciler daha çok üniversite sınavına hazırlanmak için geçiş yapmaktadır. İşte Örgün öğretimden açık öğretime geçiş şartları…

ÖRGÜN ÖĞRETİM NEDİR?

Örgün öğretim ne demek sorusunun yanıtı; örgün kelimesi bir işi gerçekleştirmek için belirli planlar ve projeler yapan organ ve organlardan oluşan demektir. Buna bağlı olarak örgün eğitim de bu tanımın eğitime uygulanmasıdır. Örgün eğitim TDK'ye göre ''kişilerin hayata atılmadan, iş ve meslek kollarında çalışmaya başlamadan önce okul veya okul niteliği taşıyan yerlerde, genel ve özel bilgiler bakımından yetişmelerini sağlamak amacıyla belli kanunlara göre düzenlenen eğitim, formal eğitim'' demektir.

ÖRGÜN ÖĞRETİMDEN AÇIK ÖĞRETİME GEÇİŞ ŞARTLARI

Örgün öğretimden açık öğretime geçiş yapmak isteyen öğrenciler ilk önce bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Öğrenci eğer kurumlar arası yatay geçiş yapmak istiyorsa kayıtlı olduğu örgün eğitim programında tamamlamış döneme ait not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 puan alması gerekmektedir. İşte örgün öğretimden açıköğretime geçiş 2021 şartları:

· Öğrenci bitirdiği dönemdeki sınavlarından geçmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda disiplin cezasının da bulunmaması gerekmektedir aksi takdirde yatay geçiş yapamamaktadır.

· Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına; Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

· Öğrenci merkezi yerleştirme puanı ile geçiş yapmak istiyorsa kaydolduğu yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği program için yeterli olması gerekmektedir. Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan son sınıf, ara sınıf, birinci sınıf ve hazırlık sınıfı öğrencileri ise ÖSYS merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapabilir.

ÖSYS merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yaparken istenilen tek koşul öğrencinin ÖSYS merkezi yerleştirme puanıdır. Fakat ÖSYS kılavuzundaki programa kayıt olabilmesi için bazı koşullar mevcut ise bu koşulların sağlanması gerekmektedir.