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Haberler Eğitim Haberleri Sakarya lise taban puanları - 2021 Sakarya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:36 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:45

Sakarya lise taban puanları - 2021 Sakarya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

Sakarya lise taban puanları - 2021 Sakarya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları

LGS’ye giren ve lise hayatına Sakarya’da devam etmeyi planlayan pek çok öğrenci, henüz sınav sonuçları açıklanmadan Sakarya lise taban puanları hakkında araştırmaya girişti. 2021 LGS Sakarya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları araştırılırken, liselerin diğer özellikleri de merak ediliyor. İşte LGS tercih süreci ve lise taban puanlarına ilişkin merak edilenler.

Lise hazırlık sürecinde olan gençler, geçtiğimiz haftalarda girdikleri LGS sınavının sonuçları için gün sayıyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Sakarya lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Sakarya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

SAKARYA LİSE TABAN PUANLARI 2021

Sakarya ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Sakarya lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Sakarya ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 453,002 1,52 0,09
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 436,3682 2,93 0,19
SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 424,2943 4,26 0,55
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 418,0813 5,06 0,24
SAKARYA / SERDİVAN / Sakarya Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306 406,377 6,79 1,56
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 398,5939 8,11 2,05
SAKARYA / SERDİVAN / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 385,8655 10,58 2,86

SAKARYA / ADAPAZARI / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 366,1291 15,22 5,51
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 347,3874 20,41 0,97
SAKARYA / GEYVE / Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 344,4357 21,3 4,93
SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 331,8762 25,28 8,42
SAKARYA / ADAPAZARI / Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 323,0433 28,29 8,86
SAKARYA / HENDEK / Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 320,5532 29,18 10,67
SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 282,5429 45,07 13,55
SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 276,2125 48,26 26,51
SAKARYA / ARİFİYE / Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 262,6513 55,64 21,89
SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 252,3907 61,72 17,55
SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 251,6027 62,2 6,81
SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 249,0718 63,78 38,57
SAKARYA / HENDEK / Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 207,443 90,06 30,16
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Sakarya lise taban puanları - 2021 Sakarya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
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