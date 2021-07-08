Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri LGS Şanlıurfa lise taban puanları açıklandı mı? 2021 Şanlıurfa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:43 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:44

LGS Şanlıurfa lise taban puanları açıklandı mı? 2021 Şanlıurfa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS Şanlıurfa lise taban puanları açıklandı mı? 2021 Şanlıurfa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen Şanlıurfalı gençler, Şanlıurfa lise taban puanları hakkında inceleme yapıyor. 2021 LGS sonuçları yarın gün içinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar lise tercihlerini yapmaya başlayacak. Tercihler için okul araştırmalarına şimdiden başlayan adaylar 2021 LGS Şanlıurfa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesini inceliyor.

Liseye başlamaya hazırlanan gençler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarını bekliyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Şanlıurfa lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Şanlıurfa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

ŞANLIURFA LİSE TABAN PUANLARI 2021

Şanlıurfa ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Şanlıurfa lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Şanlıurfa ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En
Yüksek
Yüzdelik
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 430,0594 3,59 0,06
ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 413,6354 5,68 3,59
ŞANLIURFA / HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 398,8729 8,06 5,68
ŞANLIURFA / SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 389,5293 9,84 0,22
ŞANLIURFA / BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 144 388,0398 10,14 0,23
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 387,3635 10,27 5,68
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 375,6108 12,87 10,29
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 252 365,7682 15,32 8,49
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288 365,3994 15,41 2,59
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 362,3546 16,2 1,72
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 352,5183 18,9 3,66
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 160 349,9542 19,65 8,95
ŞANLIURFA / SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 324 349,4341 19,81 9,86
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 347,8012 20,29 0,63
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 347,109 20,49 10,31
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 336,808 23,67 15,71
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 332,1702 25,18 7,32
ŞANLIURFA / BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 330,955 25,58 10,28
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 324 330,5375 25,72 3,63
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 150 327,5446 26,73 0,09
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 326,4665 27,1 15,42
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 34 322,2627 28,57 18,72
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 34 317,2098 30,41 20,31
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 313,2492 31,9 23,48
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 311,0138 32,75 21,95
ŞANLIURFA / VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 136 310,3764 33 3,03
ŞANLIURFA / SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 136 309,8039 33,22 8,43
ŞANLIURFA / BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 34 308,261 33,83 16,88
ŞANLIURFA / BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 34 294,0118 39,76 15,2
ŞANLIURFA / KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 284,3011 44,23 26,74
ŞANLIURFA / HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 34 283,5737 44,58 12,64
ŞANLIURFA / SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 34 283,3263 44,7 22,54
ŞANLIURFA / SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 68 279,9207 46,37 20,1
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 274,0783 49,38 29,12
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 272,7882 50,07 26,1
ŞANLIURFA / SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 272,1988 50,38 21,23
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 269,3523 51,9 27,89
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 266,9757 53,2 21,05
ŞANLIURFA / HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 68 260,6328 56,8 25,96
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Turgut Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 258,8382 57,85 27,71
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 253,3151 61,16 30,71
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 251,6762 62,15 22,07
ŞANLIURFA / HALİLİYE / Süleymaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 244,096 66,95 37,76
ŞANLIURFA / AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 236,2346 72,12 4,77
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 234,2595 73,43 49,99
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 231,9779 74,93 44,59
ŞANLIURFA / EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 219,1701 83,3 32,88
ŞANLIURFA / CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 202,0471 92,64 33,87
ARKADAŞINA GÖNDER
LGS Şanlıurfa lise taban puanları açıklandı mı? 2021 Şanlıurfa Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA