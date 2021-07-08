Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları MEB tarafından duyuruldu! E Devlet ve MEB ile 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları binlerce adayın gündeminde yer alıyordu. 17 Mayıs tarihinde başlayan ve 13 Haziran'a kadar süren sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için MEB 8 Temmuz tarihini işaret etmişti. MEB az önce yaptığı açıklama ile birlikte sözleşmeli öğretmenlik sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu noktada, sözleşmeli öğretmenlik sonuçları sorgulama ekranı araştırması hız kazandı. İşte E Devlet ve MEB ile 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı
Öğretmen adayları, Personel Bilgi Sistemi PBS üzerinden veya e-Devlet ekranı ile sonuçlarını öğrenebilir. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı;
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için 8 Temmuz tarihini işaret etmişti. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.
İTİRAZ TARİHLERİ
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
ATAMA TERCİH VE SONUÇ TAKVİMİ
Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.
ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.