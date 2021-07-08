Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Sözlü mülakatların tamamlanması ile birlikte sonuçlar 2021 MEB takviminde belirtilen tarihe göre açıklanacak. Bilindiği üzere; mülakatlar 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Bu kapsamda; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'te!