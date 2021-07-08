Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Sözlü mülakatların tamamlanması ile birlikte sonuçlar 2021 MEB takviminde belirtilen tarihe göre açıklanacak. Bilindiği üzere; mülakatlar 17 il merkezinde yüz yüze, 64 il merkezinde çevrimiçi olarak gerçekleşti. Bu kapsamda; sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için gözler MEB'te!
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yılın takvimine göre, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde online sistem üzerinden açıklanacak. Öğretmen adayları sonuçları, e-Devlet üzerinden veya PBS (Personel Bilgi Sistemi) üzerinden öğrenebilecek.
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İTİRAZ TARİHLERİ
Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
ATAMA TERCİH VE SONUÇ TAKVİMİ
Atama tercihleri 1-6 Eylül tarihlerinde alınacak. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ise 8 Eylül 2021'de açıklanacak.
ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.