Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Tekirdağ lise taban puanları yayınlandı mı? 2021 Tekirdağ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:44 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:45

Tekirdağ lise taban puanları yayınlandı mı? 2021 Tekirdağ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Tekirdağ lise taban puanları yayınlandı mı? 2021 Tekirdağ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen Tekirdağlı gençler, Tekirdağ lise taban puanları hakkında inceleme yapıyor. 2021 LGS sonuçları yarın gün içinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar lise tercihlerini yapmaya başlayacak. Tercihler için okul araştırmalarına şimdiden başlayan adaylar 2021 LGS Tekirdağ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesini inceliyor.

Liseye başlamaya hazırlanan gençler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarını bekliyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Tekirdağ lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Tekirdağ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

TEKİRDAĞ LİSE TABAN PUANLARI 2021

Tekirdağ ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Tekirdağ lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Tekirdağ ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 455,5894 1,35 0,07
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 437,5008 2,82 0,45
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 423,9295 4,31 0,38
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 416,1755 5,32 1,44
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 388,5243 10,04 4,35
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Namık Kemal Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 340 385,9066 10,57 5,33
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 340 381,4616 11,53 3,11

TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Tekirdağ Belediyesi Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 372,2904 13,67 5,73
TEKİRDAĞ / SARAY / Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 369,1147 14,45 3,14
TEKİRDAĞ / KAPAKLI / Kapaklı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 360,7793 16,61 5,51
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 350,3641 19,53 6,24
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Uluslararası Şehit Münür Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 323,4367 28,15 13,18
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Enesler Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 319,5466 29,55 5,04
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 311,565 32,53 4,86
TEKİRDAĞ / MALKARA / Malkara Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 311,4017 32,59 11,05
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 68 302,5235 36,12 4,33
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 299,018 37,58 11,15
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 275,5545 48,6 14,41
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 275,3277 48,72 21,69
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 265,6499 53,92 17,85
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 259,5609 57,42 19,28
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 243,7267 67,19 28,46
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 237,3166 71,4 16,75
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 237,2874 71,42 22,79
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 235,9669 72,29 29,91
TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 68 223,0452 80,87 22,19
ARKADAŞINA GÖNDER
Tekirdağ lise taban puanları yayınlandı mı? 2021 Tekirdağ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA