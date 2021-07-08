Liseye başlamaya hazırlanan gençler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarını bekliyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Van lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Van Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları haberimizde.
LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
VAN LİSE TABAN PUANLARI 2021
Van ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Van lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Van ve ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|435,6221
|3
|0,1
|VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|427,154
|3,92
|0,2
|VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|413,5824
|5,68
|3,93
|VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|403,7861
|7,21
|5,03
|VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|399,3226
|7,98
|1,06
|VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|393,7973
|8,99
|4,07
|VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|377,1825
|12,5
|6,5
|VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|280
|374,1836
|13,21
|7,26
|VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|367,7784
|14,79
|4,12
|VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|362,5028
|16,16
|8,06
|VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|356,1691
|17,88
|7,85
|VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|348,2456
|20,16
|5,78
|VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|Farsça
|30
|342,8602
|21,77
|9,03
|VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|333,0572
|24,89
|14,9
|VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|332,449
|25,09
|14,26
|VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|136
|327,2408
|26,83
|10,69
|VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|323,8236
|28,02
|9,19
|VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|301,805
|36,42
|15,14
|VAN / ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|299,7484
|37,28
|20,24
|VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|299,3109
|37,46
|16,3
|VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|299,0273
|37,58
|20,31
|VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|290,9996
|41,11
|23,73
|VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|288,6183
|42,2
|18,94
|VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|285,3147
|43,75
|24,98
|VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|277,6519
|47,52
|13,26
|VAN / ERCİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|273,2826
|49,81
|16,29
|VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|269,7597
|51,68
|23,31
|VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|227,506
|77,93
|20,81