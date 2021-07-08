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Giriş Tarihi: 8.7.2021 11:40

YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM koordinesinde gerçekleştirilen YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının söz konusu sayfası üzerinden giriş belgesine erişim sağlayabilmek için sınava girecek adayların T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini ilgili boşluklara doğru bir şekilde girmesi gerekiyor. ÖSYM kılavuzuna göre, ÖSYM 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

Merakla beklenen YDUS ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler bilgisi yer alıyor. Bu bilgiler ışığında 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULA

25 Haziran – 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçları

2020-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

YDUS NE?

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde daha ileri seviyede Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adaylar için yılda 1 nadiren 2 kere ÖSYM tarafından yapılan sınavdır.

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YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! 2020 YDUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
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