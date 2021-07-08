Yozgat lise taban puanları yayınlandı mı? 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Yozgat lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçecekler. Yozgat lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Yozgat lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
YOZGAT LİSE TABAN PUANLARI
İşte Yozgat liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…
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LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?
En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.
YÜZDELİK DİLİM NEDİR?
Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.
LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sonuçları açıklandı. Lise taban puanlarının ise eş zamanlı olarak e okul sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor.
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|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|428,0639
|3,81
|0,04
|YOZGAT / MERKEZ / Erdoğan Akdağ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|405,3313
|6,96
|3,82
|YOZGAT / SORGUN / Mevlüde-Ahmet Doğanay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|391,474
|9,44
|0,31
|YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|382,3454
|11,34
|6,97
|YOZGAT / YERKÖY / Yerköy Şehit İdris Aydoğdu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|373,4347
|13,4
|4,98
|YOZGAT / AKDAĞMADENİ / Kazım Karabekir Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|366,1945
|15,2
|2,23
|YOZGAT / MERKEZ / Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|361,1245
|16,52
|5,49
|YOZGAT / ÇEKEREK / Osman Durmaz Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|355,094
|18,18
|3,97
|YOZGAT / MERKEZ / Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|317,1887
|30,42
|6,3
|YOZGAT / YERKÖY / Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|308,1552
|33,87
|9,03
|YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|290,1849
|41,48
|11,01
|YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,5071
|45,58
|20,25
|YOZGAT / MERKEZ / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|256,4705
|59,26
|35,77