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Haberler Eğitim Haberleri Zonguldak lise taban puanları yayınlandı mı? 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
Giriş Tarihi: 8.7.2021 10:52 Son Güncelleme: 8.7.2021 10:52

Zonguldak lise taban puanları yayınlandı mı? 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Zonguldak lise taban puanları yayınlandı mı? 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

2021 LGS sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyen öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerini yapacaklar. Zonguldak lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Zonguldak lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Zonguldak lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçecekler. Zonguldak lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Zonguldak lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

ZONGULDAK LİSE TABAN PUANLARI

İşte Zonguldak liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

2021 YILI MERKEZİ SINAV PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN ORTAÖĞRETİM KURUMLARI TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları açıklandı. Lise taban puanlarının ise eş zamanlı olarak e okul sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

2021 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 422,7859 4,45 0,14
ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 421,9856 4,54 0,2
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak İMKB Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 396,9977 8,39 4,57
ZONGULDAK / DEVREK / Sabahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 394,0767 8,93 0,68
ZONGULDAK / ÇAYCUMA / Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 386,4835 10,46 1,63
ZONGULDAK / MERKEZ / Mehmet Çelikel Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 370,8583 14,02 8,41
ZONGULDAK / EREĞLİ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 353,3725 18,66 3,93
ZONGULDAK / MERKEZ / Şehit Gökhan Esen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 314,7726 31,33 1,44
ZONGULDAK / DEVREK / Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 305,1649 35,04 9,69
ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 286,8799 43 14,74
ZONGULDAK / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 274,6629 49,07 13,4
ZONGULDAK / EREĞLİ / Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 232,2851 74,73 25,53

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Zonguldak lise taban puanları yayınlandı mı? 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
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