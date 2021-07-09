LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? LGS tercih sonuçları için gözler MEB'te

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Adaylar 16 Temmuz tarihine kadar işlemlerini tamamlarken sonuçların erişime açılacağı tarih de duyurulmuştu. Lise tercihlerinin yine Temmuz ayında belirlenen tarihte erişime açılacağı bildirildi. İşte 2021 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı o tarih ve detaylar…

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre bu sene 1 milyon 200 bin adayın başvurduğu sınava ilişkin sonuçlar geçtiğimiz haftalarda adayların erişimine açılmıştı. Tercih dönemi 5 Temmuz 2021 tarihinde başlarken adaylar 16 Temmuz'da kapanan sistemle beraber eğitim alacakları okulları öğrenmek için LGS tercih sonuçlarını bekleyişe geçecek.

LİSE TERCİHLERİ İÇİN SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu kapsamda geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında flaş açıklamalarda bulunmuş ve merakla beklenen Lise tercih sonuç tarihini duyurmuştu. Öte yandan MEB takvimine göre sonuçlarla beraber liselerdeki nakil işlemleri için tarihler de belli oldu.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Geçen sene 1,5 milyon LGS'ye girdi 181 birinci vardı. Bu sene 1 milyon civarında girdi, 90 birinci var. Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız."

Öte yandan yine Milli Eğitim Bakanlığı'na göre; sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

BOŞ KONTENJANLAR O TARİHTE AÇIKLANACAK!

LGS tercih sonuçlarının 26 Temmuz tarihinde açıklanacağı bildirildi. Eş zamanlı olarak 26 Temmuz tarihinde boş kalan kontenjan sayıları da duyurulacak. Bu sayede adaylar boş kontenjanlı okullara nakil başvurularını gerçekleştirebilecek.