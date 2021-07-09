Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "Telafiği Eğitim" açıklaması: Hızlanarak devam ediyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Selçuk, Çatalca'da Çalık İlkokulu ile Ortaokulu'nda "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katıldı. Bowling, mini golf oynayan ve çocuklarla su savaşı yapan Selçuk, okul bahçesine "Ziya Öğretmen Ağacı" adı verilen zeytin ağacını dikti.

Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Telafide Ben de Varım" programının tüm Türkiye'de devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'de yaklaşık 8 milyon öğrenci, 22 bin okulumuzda. Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve diğer bakanlıklarımızın mekanları, atölyeleri, kütüphaneleri, müzeleri dahil olmak üzere her yerde faaliyetlerimiz var ve çok hızlanarak devam ediyor, katılım artıyor. 300 bin civarında öğretmenimiz de katılıyor buna. Öğretmenlerimiz hem öğretmen olarak katılıyor hem de kendileri de 'Telafide Ben de Varım' etkinliklerini yapıyorlar. Halk oyunları oynuyorlar, enstrüman çalışması yapıyorlar, paintball oynuyorlar, kendi aralarında eğleniyorlar, doğa yürüyüşü yapıyorlar."

Çocukların, etkinliklerin birçoğuna kendisinin de katılmasını istediğini dile getiren Selçuk, "Katıldım, hatta ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle su savaşı yaptık. Çok da adil olmadı çünkü hepsi aynı anda bana su sıktı. Gerçekten eğlenceli bir süreç devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Selçuk, "Bu etkinlikler geleneksel hale gelebilir mi?" sorusuna, "Yaz okulu diye tabir ettiğimiz çalışmalar aslında toplumun her kesiminin ihtiyacı olan çalışmalar. Bazı velilerimiz elbette kendi çocukları için bu tür planlamalar yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak salgından bağımsız olarak da bu faaliyetlerin devamı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz." karşılığını verdi.

Bakan Selçuk, velileri de etkinliklere davet etti.