Prut Savaşı tarihi, nedenleri, sonuçları ve önemi kısaca özeti - Prut Savaşı kimler, hangi devletler arasında olmuştur?

Prut Savaşı, Rusya ile Osmanlı arasında meydana gelen savaşlardan birisidir. Rusya ile arasında meydana gelen gerginlik sonrası Osmanlı ordusu harekete geçmiştir. Prut Savaşı nedenleri ve sonuçları itibarıyla tarih sayfalarında önemli bir konuma sahiptir. Bu sebeple de tarih üzerine araştırma yapanlar, Prut Savaşı, tarihi ve önemi hakkında bilgileri merak ediyor. İşte, Prut Savaşı sebepleri, sonuçları, hangi yılda yapıldığı hakkında bilgiler…

Prut Savaşı Nedir? Prut Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Prut Savaşı, Osmanlı Devleti zamanında gerçekleşmiş bir muharebedir. Dönemin güçlü devletleri arasında yer alan Rusya ile yaşanan gerginliğin ardından Prut Savaşı yaşanmıştır.

İlkokul tarih derslerinden itibaren anlatıldığı üzere, Rusya'nın yıllar boyunca en büyük amacı sıcak denizlere inmek olmuştur. Bu amacı için tarih boyunca Rusya, pek çok hamle yapmıştır. Sıcak denizlere inme hedefi nedeniyle Rusya, çok sayıda devlet ile muharebe yapmak zorunda kalmıştır.

Rus Devleti, Osmanlı'ya sığınan Şarl için çağrıda bulundu ve bu çağrı sonrası 1710 yılında savaşa girilmesine karar verildi. Nisan 1711 yılında, Baltacı Mehmet Paşa liderliğindeki Osmanlı ordusu Rus Çarı Petro ve birlikleri üzerine harekete geçti. 18 Temmuz 1711 yılında ise muharebe tam olarak başlamış oldu.

Prut Savaşı Tarihi

Prut Savaşı, 18 Temmuz 1711 yılında meydana gelmiştir. Bu dönem, Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine denk gelmektedir. 18 Temmuz 1711 yılında başlayan bu muharebe, devletler arasında imzalanan Prut Antlaşması ile son bulmuştur.

Prut Savaşı Hangi Devletler Arasında, Nerede Olmuştur? Prut Savaşı Tarafları

Prut Savaşı'na taraf olan devletler Rusya Devleti ile Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı ve Rusya arasında meydana gelen bu muharebe çok zor şartlar arasında geçmiştir. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemine denk gelen bu savaşta Osmanlı, oldukça zorlanmıştır.

Prut Savaşı Nedenleri

Osmanlı ve Rusya arasında yaşanan muharebenin birçok farklı sebebi vardır. Bu sebepler Osmanlı Devleti ve Rusya Devleti Prut Savaşı'nda karşı karşıya getirmiştir.

Ruslar'a karşı mağlup olan İsveç kralı Şarl'ın Osmanlı Devleti'nden sığınma istemesi,

Kaybedilen Azak Kalesi'nin tekrar topraklara dahil edilmek istenmesi,

Şarl'ın Rus Devleti'ni, Osmanlı'ya karşı kışkırtma politikası uygulaması,

Osmanlı topraklarına Rus askerlerinin girmesi,

Baltacı Mehmet Paşa öncülüğündeki Osmanlı ordusunun da bu hamleye karşı harekete geçmesi

Prut Savaşı Sonuçları

Prut Savaşı iki devlet içinde birçok farklı sonuç doğurmuştur. Osmanlı Devleti, askeri alanda zafere yakınlaşmış olsa da savaşı tamamlayamamış ve diplomasi alanında da kayıplar yaşamıştır.

Savaşın neticesinde Prut Antlaşması imzalanmıştır.

Prut Antlaşması'nın Maddeleri

Azak kalesi ve bu kalenin çevresi Osmanlı Devleti'ne geri verilecek,

Kral Şarl kendi ülkesine geri dönecek,

Petro ve komutasındaki ordusu serbest kalacak,

Rusya'nın kırım hanlarına vergi ödeme süreci devam edecek,

Lehistan içişlerindeki meseleler konusunda kendi kaderini tayin edecek,

Düşmana esir düşen Osmanlı askerleri serbest bırakılarak kendi topraklarına geri dönecek.

Prut Antlaşması, iki devlet tarafından da kabul edilerek nihayete erdirilmiş ve imzalanmıştır. Prut Antlaşması imzalanma tarihi 21 Temmuz 1711'dir.

Prut Savaşı'nın Önemi

Prut Savaşı, Osmanlı ve Rusya arasında yapılan ehemmiyetli bir savaş olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. Bu muharebe, Osmanlı Devleti'nde padişahların savaş için ülke dışında sefere çıkmadığı bir sefer olarak tarih kayıtlarına geçti. Öte yandan, askeri alanda Osmanlı'nın başarılı olmaya yakın olduğu ancak savaşa devam edemediği için diplomasi alanında kayıplar yaşadığı bir muharebe olmuştur. Osmanlı Devleti'nin hedefine ulaştığı noktalar da olmuştur.

Askeri alanda başarılı olunması Osmanlı ordusunun moralini yükseltmiştir. Kaybedilen diğer toprakların geri alınması düşüncesi yeniden oluşmaya başlamıştır. Rusya ise kazançlı çıktığı yerler olsa bile önemli bir prestij kaybı yaşamıştır. Rusya, amaçlarına ulaşmak için yeni politikalar üretmeye çalışmıştır.